В сети опубликовали фото якобы из новогоднего отдыха Зеленского в "Буковеле"

Новогодне-рождественские праздники отмечают все, и даже президенты. Украинский уже признавался, что будет встречать Новый год на Прикарпатье. Теперь в социальных сетях опубликовали фото с "Буковеля", где Владимир Зеленский якобы провел 1 января.

Фотографией, на которой изображен президент Украины, в своем инстаграме поделился пользователь с именем "Коля Софрон".

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Так же фотографию с Владимиром Зеленским опубликовала и пользовательница Татьяна Стаднийчук. В подписи к фото она отметила, что когда год начался со встречи с президентом, то он обречен быть успешным.

Что известно о новогодних праздниках президента?Ранее Владимир Зеленский, находясь с визитом на Прикарпатье, рассказывал, что именно там он и планирует встретить Новый год. Тогда он говорил, что скорее всего это будет в "Буковеле".



Зато ряд СМИ писали, что украинский лидер будет праздновать Новый год в президентской резиденции "Синегора", где в свое время его встречали Петр Порошенко и Виктор Янукович.