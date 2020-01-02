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      В сети опубликовали фото якобы из новогоднего отдыха Зеленского в "Буковеле"

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      В сети показали фото с Зеленским из "Буковеля" / фото с инстаграма

      Новогодне-рождественские праздники отмечают все, и даже президенты. Украинский уже признавался, что будет встречать Новый год на Прикарпатье. Теперь в социальных сетях опубликовали фото с "Буковеля", где Владимир Зеленский якобы провел 1 января.

      Фотографией, на которой изображен президент Украины, в своем инстаграме поделился пользователь с именем "Коля Софрон".

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      Так же фотографию с Владимиром Зеленским опубликовала и пользовательница Татьяна Стаднийчук. В подписи к фото она отметила, что когда год начался со встречи с президентом, то он обречен быть успешным.

      Что известно о новогодних праздниках президента?Ранее Владимир Зеленский, находясь с визитом на Прикарпатье, рассказывал, что именно там он и планирует встретить Новый год. Тогда он говорил, что скорее всего это будет в "Буковеле".

      Зато ряд СМИ писали, что украинский лидер будет праздновать Новый год в президентской резиденции "Синегора", где в свое время его встречали Петр Порошенко и Виктор Янукович.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Коля Ш. (@kolia_sofron)

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Новогодние праздники Владимир Зеленский Соцсети Президент Украины Новости Ивано-Франковска
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