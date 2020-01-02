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      У мережі опублікували фото буцімто з новорічного відпочинку Зеленського у "Буковелі"

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      У мережі показали фото з Зеленським з "Буковелю" / фото з інстаграму

      Новорічно-різдвяні свята відзначають усі, і навіть президенти. Український вже зізнавався зустрічатиме Новий рік на Прикарпатті. Тепер у соціальних мереж опублікували фото з "Буковелю", де Володимир Зеленський буцімто провів 1 січня.

      Світлиною, на якій є і президент України, у своєму інстаграмі поділився користувач з іменем "Коля Софрон".

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      Так само світлину з Володимиром Зеленським опублікувала і користувачка Тетяна Стаднійчук. У підписі до фото вона наголосила, що коли рік почався із зустрічі з президентом, то він приречений бути успішним.

      Що відомо про новорічні свята президента?Раніше Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом на Прикарпатті, розповідав, що саме там він і планує зустріти Новий рік. Тоді він казав, що найімовірніше це буде у "Буковелі".

      Натомість низка ЗМІ писали, що український лідер святкуватиме Новий рік у президентській резиденці "Синьогора", де свого часу його зустрічали Петро Порошенко і Віктор Янукович.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Коля Ш. (@kolia_sofron)

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Івано-Франківська Володимир Зеленський Президент України Новорічні свята Соцмережі
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