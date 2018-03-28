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В сети опубликовали переписку работников ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара

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В сети опубликовали переписку работников ТЦ
В сети опубликовали переписку работников ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара / Фото из соцсетей

В сети опубликовали переписку работников ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара. Участниками закрытого чата являются директор Надежда Судденок, билетеры, охрана и другие сотрудники.

Материал опубликован в Telegram-канале Mash, пишет УНИАН.

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"Это скрины из закрытого чата "Зимней Вишни". Участники – директор Судденок, билетеры, охрана и другие герои трагедии. Публикуется впервые. Здесь все – первое сообщение о пожаре, паника и полный хаос", – говорится в сообщении.


Скриншот переписки работников ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Напомним, пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. Спасатели обнаружили останки тел всех 64 человек, погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Теги: Новости России Пожар в Кемерово
Источник: 24 Канал
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