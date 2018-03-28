14:38
28 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
2°C -2°C
  • четвер
    2°C -2°C
  • п'ятниця
    5°C -5°C
  • субота
    7°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лють висланих дипломатів. Небезпечна Червона Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 березня
Вєсті.UA. Проміжна посада Парасюка. Конкурс не для слабкодухих
Вєсті.UA
20:27, 27 березня
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

У мережі оприлюднили листування працівників ТЦ "Зимова вишня" під час пожежі

3278 Читать новость на русском
У мережі оприлюднили листування працівників ТЦ
У мережі оприлюднили листування працівників ТЦ ""Зимова вишня" під час пожежі / tass.ru

У мережі оприлюднили листування працівників ТЦ ""Зимова вишня" під час пожежі. Учасниками закритого чату є директор Надія Судденок, білетери, охорона і інші співробітники.

Матеріал опублікований в Telegram-каналі Mash, пише УНІАН.

Читайте також: Як гинули люди в кінотеатрі в Кемерово: важливі свідки дали ключові свідчення

"Це скріни з закритого чату "Зимової Вишні". Учасники – директор Судденок, білетери, охорона та інші герої трагедії. Публікується вперше. Тут все – перше повідомлення про пожежу, паніка і повний хаос", – йдеться у повідомленні.



Скріншот переписки працівників ТЦ "Зимова вишня" у Кемерово

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. Рятувальники виявили останки тіл всіх 64 людей, що загинули внаслідок пожежі у торговому центрі "Зимова вишня".

Теги: Пожежа в Кемерово Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук