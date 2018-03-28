У мережі оприлюднили листування працівників ТЦ ""Зимова вишня" під час пожежі. Учасниками закритого чату є директор Надія Судденок, білетери, охорона і інші співробітники.

Матеріал опублікований в Telegram-каналі Mash, пише УНІАН.

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"Це скріни з закритого чату "Зимової Вишні". Учасники – директор Судденок, білетери, охорона та інші герої трагедії. Публікується вперше. Тут все – перше повідомлення про пожежу, паніка і повний хаос", – йдеться у повідомленні.





Скріншот переписки працівників ТЦ "Зимова вишня" у Кемерово

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. Рятувальники виявили останки тіл всіх 64 людей, що загинули внаслідок пожежі у торговому центрі "Зимова вишня".