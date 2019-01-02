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      В сети появились фото новогодней "Донбасс Арены"

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      "Донбасс Арена"
      "Донбасс Арена" / Фото из открытых источников

      В сети появилось новые фотографии стадиона "Донбасс Арена". Они сделаны в новогоднюю ночь.

      Фото заснеженной "Донбасс Арены" опубликовала местная жительница Алина Антюфеева.

      Читайте также: Как украинские защитники праздновали Новый год под свист пуль

      С началом боевых действий стадион практически не функционирует.

      Донбас війна на Сході

      Новогодние фото Донецка

      Донбас арена новини Донецька війна на Сході
      Местная жительница возле " Донбасс Арены"

      "Донбасс Арена" огромная такая, в детстве казалась еще больше,
      – подписала дончанка фото.

      В 2012 году стадион в Донецке принимал матчи Евро-2012, пишет издание. Через два года, когда на востоке Украины вспыхнули боевые действия, стадион подвергся обстрелу со стороны террористов. С лета 2014 года на стадионе не проводят спортивных мероприятий. В то же время здесь раздают гуманитарную помощь.

      Строительство "Арены" на 52 тысячи мест обошлось президенту "Шахтера" Ринату Ахметову в 400 миллионов долларов. Это был первый стадион в Восточной Европе, спроектированный и построенный согласно стандартам категории "пять звезд". По аккредитации УЕФА и ФИФА – сооружение отвечало классу "элит".

      Всего в список вошло 5 стадионов из Детройта, Барселоны, Мальорки и Ле-мана.

      Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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