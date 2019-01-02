В сети появились фото новогодней "Донбасс Арены"

В сети появилось новые фотографии стадиона "Донбасс Арена". Они сделаны в новогоднюю ночь.

Фото заснеженной "Донбасс Арены" опубликовала местная жительница Алина Антюфеева.

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С началом боевых действий стадион практически не функционирует.

Новогодние фото Донецка



Местная жительница возле " Донбасс Арены"

"Донбасс Арена" огромная такая, в детстве казалась еще больше,

– подписала дончанка фото.

В 2012 году стадион в Донецке принимал матчи Евро-2012, пишет издание. Через два года, когда на востоке Украины вспыхнули боевые действия, стадион подвергся обстрелу со стороны террористов. С лета 2014 года на стадионе не проводят спортивных мероприятий. В то же время здесь раздают гуманитарную помощь.

Строительство "Арены" на 52 тысячи мест обошлось президенту "Шахтера" Ринату Ахметову в 400 миллионов долларов. Это был первый стадион в Восточной Европе, спроектированный и построенный согласно стандартам категории "пять звезд". По аккредитации УЕФА и ФИФА – сооружение отвечало классу "элит".

Всего в список вошло 5 стадионов из Детройта, Барселоны, Мальорки и Ле-мана.