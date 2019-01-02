18:14
2 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Придворний Путіна Боярський. "Йолочка" замість пенсії
      Вєсті Кремля
      16:37, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Якщо Порошенко заспіває Путіну. (Анти)логіка Ганни Герман
      Вєсті.UA
      15:46, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У мережі з'явилися фото новорічної "Донбас Арени"

      1148 Читать новость на русском
      "Донбас Арена"
      "Донбас Арена" / Фото з відкритих джерел

      У мережі з'явилося нові фотографії стадіону "Донбас Арена". Вони зроблені у новорічну ніч.

      Фото засніженої  "Донбас Арени" оублікувала місцева мешканка Аліна Антюфеєва.

      Читайте також: Як українські захисники святкували Новий рік під свист куль

      З початком бойових дій стадіон практично не функціонує.

      Донбас війна на Сході
      Новорічні фото Донецька

      Донбас арена новини Донецька війна на Сході
      Місцева мешканка біля "Донбас Арени"

      "Донбас Арена" величезна така, в дитинстві здавалася ще більша,
      – підписала дончанка фото.

      У 2012 році стадіон у Донецьку приймав матчі Євро-2012, пише видання. Через два роки, коли на сході України спалахнули бойові дії, стадіон зазнав обстрілу з боку терористів. З літа 2014 року на стадіоні не проводять спортивних заходів. Натомість тут роздають гуманітарну допомогу.

      Спорудження "Арени" на 52 тисячі місць обійшлося президенту "Шахтаря" Рінату Ахметову в 400 мільйонів доларів. Це був перший стадіон у Східній Європі, спроектований і побудований відповідно до стандартів категорії "п'ять зірок". За акредитацією УЄФА та ФІФА — споруда відповідала класу "еліт".

      Загалом у список увійшло 5 стадіонів з Детройту, Барселони, Мальорки та Ле-ману.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Український монумент потрапив у список найбільших статуй світу
       11 серпня 2015 , 17:08 1
      Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню
       15 лютого 2015 , 00:37
      Барселона – Реал: найкращі меми як реакція на фіаско мадридців
       28 жовтня 2018 , 23:12
      Мессі та Суарес разом відсвяткували перемогу над Реалом
       29 жовтня 2018 , 09:17
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук