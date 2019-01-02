У мережі з'явилися фото новорічної "Донбас Арени"

У мережі з'явилося нові фотографії стадіону "Донбас Арена". Вони зроблені у новорічну ніч.

Фото засніженої "Донбас Арени" оублікувала місцева мешканка Аліна Антюфеєва.

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З початком бойових дій стадіон практично не функціонує.



Новорічні фото Донецька



Місцева мешканка біля "Донбас Арени"

"Донбас Арена" величезна така, в дитинстві здавалася ще більша,

– підписала дончанка фото.

У 2012 році стадіон у Донецьку приймав матчі Євро-2012, пише видання. Через два роки, коли на сході України спалахнули бойові дії, стадіон зазнав обстрілу з боку терористів. З літа 2014 року на стадіоні не проводять спортивних заходів. Натомість тут роздають гуманітарну допомогу.

Спорудження "Арени" на 52 тисячі місць обійшлося президенту "Шахтаря" Рінату Ахметову в 400 мільйонів доларів. Це був перший стадіон у Східній Європі, спроектований і побудований відповідно до стандартів категорії "п'ять зірок". За акредитацією УЄФА та ФІФА — споруда відповідала класу "еліт".

Загалом у список увійшло 5 стадіонів з Детройту, Барселони, Мальорки та Ле-ману.