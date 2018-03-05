В сети появилось видео и фото запуска российской ракеты

Российские военнослужащие ракетных войск Западного военного округа на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, Россия, запустили баллистическую ракету "Искандер-М".

Военные запустили ракету во время учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, передает Минобороны России.

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Ракета запустили на дальность более 100 километров по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Российские военные назвали запуск успешным.

Запуск ракеты стал завершающим этапом состоялся тактических учений в рамках прохождения переобучения военнослужащих ракетного соединения ЗВО на новые ОТРК "Искандер-М".

Смотрите видео запуска ракеты в России

К слову, в России считают, что Москва якобы не нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), представив баллистическую ракету с ядерной силовой установкой и системой преодоления противоракетной обороны "Сармат".

Что такое "Искандер-М"? Это оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения малоразмерных и площадных целей – ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи – на дальностях до 500 километров.