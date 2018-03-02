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В России ответили на претензии США по ядерной ракете

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В России назвали безосновательными обвинения США в нарушении ДРСМД
В России назвали безосновательными обвинения США в нарушении ДРСМД / Фото из открытых источников

В России считают, что Москва якобы не нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), представив баллистическую ракету с ядерной силовой установкой и системой преодоления противоракетной обороны "Сармат".

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает "ТАСС".

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"Видимо, в Госдепартаменте плохо владеют вопросом. В послании Путина говорилось о стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения ДРСМД", – заявил он.

Дипломат отметил, что Российская Федерация, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одного договора в сфере разоружения и контроля над вооружениями.

Все, что делается Минобороны России, российским военно-промышленным комплексом, находится в строгом соответствии с нашими международными обязательствами
– добавил посол.

Антонов назвал обвинения Госдепа США "безосновательным".

"Эти обвинения не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, которые якобы не соответствуют договору, ни данными полетной телеметрии", – сказал Антонов.

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Российский дипломат также заявил, что у Москвы есть "серьезные озабоченности" по выполнению условий ДРСМД со стороны Вашингтона.

"Это использование ракет-мишеней, что по своим характеристикам аналогичны баллистическим ракетам средней и меньшей дальности, в рамках испытаний системы ПРО. Также речь идет о производстве и применении ударных беспилотных летательных аппаратов и развертывании на базах ПРО в Румынии и Польше универсальных пусковых установок, позволяющих, в том числе, запускать крылатые ракеты на дальность, запрещенную договором", – подчеркнул он.

Кроме того, Антонов заявил, что в последнее время США открыто заявляют о намерении приступить к разработке крылатых ракет наземного базирования с запрещенной дальностью полета.

Антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД дает все больше оснований говорить о том, что в Вашингтоне взяли курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны,
– подытожил дипломат.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин во время своей речи убеждал, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.

В свою очередь, пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что использование упомянутых Путиным ядерных ракет нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, который подписали еще в 1987 году СССР и США.

Теги: Новости России Новости политики Ядерная безопасность Новости США Оружие
Источник: 24 Канал
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