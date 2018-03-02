У Росії відповіли на претензії США через ядерну ракету

У Росії вважають, що Москва нібито не порушила Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), представивши балістичну ракету з ядерною силовою установкою і системою подолання протиракетної оборони "Сармат".

Про це заявив посол Росії в США Анатолій Антонов, передає "ТАСС".

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"Мабуть, в Держдепартаменті погано володіють питанням. У посланні Путіна йшлося про стратегічні озброєння, які не підпадають під обмеження ДРСМД", – заявив він.

Дипломат наголосив, що Російська Федерація, розвиваючи свій ядерний потенціал, не порушила жодного договору в сфері роззброєння та контролю над озброєннями.

Все, що робиться Міноборони Росії, російським військово-промисловим комплексом, знаходиться в суворій відповідності з нашими міжнародними зобов'язаннями

– додав посол.

Антонов назвав звинувачення Деждепу США "безпідставним".

"Ці звинувачення не підкріплені ні технічними характеристиками пускової установки, які нібито не відповідають Договору, ні даними польотної телеметрії", – сказав Антонов.

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Російський дипломат також заявив, що у Москви є "серйозні заклопотаності" щодо виконання умов ДРСМД з боку Вашингтона.

"Це використання ракет-мішеней, за своїми характеристиками аналогічних балістичним ракетам середньої і меншої дальності, в рамках випробувань системи ПРО. Також йдеться про виробництво і застосування ударних безпілотних літальних апаратів та розгортання на базах ПРО в Румунії і Польщі універсальних пускових установок, що дозволяють, в тому числі, запускати крилаті ракети на дальність, заборонену договором", – наголосив він.

Окрім того, Антонов заявив, що останнім часом США відкрито заявляють про намір приступити до розробки крилатих ракет наземного базування із забороненою дальністю польоту.

Антиросійська пропагандистська кампанія в контексті ДРСМД дає все більше підстав говорити про те, що у Вашингтоні взяли курс на вихід з даної угоди , як там свого часу вийшли з Договору про обмеження систем протиракетної оборони,

– підсумував дипломат.

Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін під час своєї промови переконував, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.



У свою чергу, речниця Державного департаменту США Хізер Нойерт заявила, що використання згаданих Путіним ядерних ракет порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який підписали ще у 1987 році СРСР та США.