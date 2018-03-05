У мережі з'явилося відео та фото запуску російської ракети

Російські військовослужбовці ракетних військ Західного військового округу на полігоні Капустін Яр в Астраханській області, Росія, запустили балістичну ракету "Іскандер-М".

Військові запустили ракету під час навчань на полігоні Капустін Яр в Астраханській області, передає Міноборони Росії.

Читайте також: Міноборони США звинуватило Росію в порушенні договору про ліквідацію ракет

Ракета запустили на дальність понад 100 кілометрів по мішені, що імітує командний пункт умовного супротивника. Російські військові назвали запуск успішним.



Запуск ракети став завершальним етапом відбувся тактичного навчання в рамках проходження перенавчання військовослужбовців ракетного з'єднання ЗВО на нові ОТРК "Іскандер-М".

Дивіться відео запуску ракети у Росії

До слова, у Росії вважають, що Москва нібито не порушила Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), представивши балістичну ракету з ядерною силовою установкою і системою подолання протиракетної оборони "Сармат".

Що таке "Іскандер-М"? Це оперативно-тактичний ракетний комплекс, призначений для ураження малорозмірних і майданних цілей – ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, літаків і вертольотів на аеродромах, командних пунктів та вузлів зв'язку – на дальностях до 500 кілометрів.