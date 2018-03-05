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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У мережі з'явилося відео та фото запуску російської ракети

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Російські військовослужбовці ракетних військ Західного військового округу на полігоні Капустін Яр в Астраханській області, Росія, запустили балістичну ракету "Іскандер-М".

Військові запустили ракету під час навчань на полігоні Капустін Яр в Астраханській області, передає Міноборони Росії.

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Ракета запустили на дальність понад 100 кілометрів по мішені, що імітує командний пункт умовного супротивника. Російські військові назвали запуск успішним.

Запуск ракети став завершальним етапом відбувся тактичного навчання в рамках проходження перенавчання військовослужбовців ракетного з'єднання ЗВО на нові ОТРК "Іскандер-М".

Дивіться відео запуску ракети у Росії

До слова, у Росії вважають, що Москва нібито не порушила Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), представивши балістичну ракету з ядерною силовою установкою і системою подолання протиракетної оборони "Сармат".

Що таке "Іскандер-М"? Це оперативно-тактичний ракетний комплекс, призначений для ураження малорозмірних і майданних цілей – ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, літаків і вертольотів на аеродромах, командних пунктів та вузлів зв'язку – на дальностях до 500 кілометрів.

Теги: Новини Росії Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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