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В сети посмеялись над мусорниками в Раде

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В сети подняли на смех сортировку мусора в ВР
В сети подняли на смех сортировку мусора в ВР / Соцсети

В интернете появились фотография, как сортируют мусор в кулуарах украинского парламента. На кадрах можно увидеть обычные картонные коробки с надписями: "стекло", "бумага", "пластик", а также обрезанный пластиковый бутыль, куда парламентарии должны складывать использованные или просроченные батарейки и другие элементы питания.

Об этом написал журналист Сергей Иванов на своей странице в Facebook.

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"Я вам покажу, что такое управление государством, или когда все деньги пошли на дотации Косюку (украинский предприниматель, глава правления ПАО "Мироновский хлебопродукт" – 24 канал)", – иронично заметил он.

Также журналист выложил фото таких мусорников.

Добавим, что в сети такое явление в Раде изрядно позабавило пользователей.

Рада, смітник, 24 канал, курйоз, сортування сміття

Напомним, недавно народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко показал "зайцев" в Раде.

Теги: Новости Украины Верховная Рада Курьезные новости журналисты
Источник: 24 канал
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