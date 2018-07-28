У мережі поглузували над смітниками у Раді

В інтернеті з'явилися фотографія, як сортують сміття у кулуарах українського парламенту. На кадрах можна побачити звичайнісінькі картонні коробки з написами: "скло", "папір", "пластик", а також обрізаний пластиковий бутель, куди парламентарі мають складати використані або протерміновані батарейки та інші елементи живлення.

Про це написав журналіст Сергій Іванов на своїй сторінці у Facebook.

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Я вам покажу, що таке управління державою, або коли всі гроші пішли на дотації Косюку (український підприємець, uолова правління ПАТ "Миронівський хлібопродукт" – 24 канал), – іронічно зауважив він.

Також журналіст виклав фото таких смітників.

Додамо, що у мережі таке явище у Раді неабияк потішило користувачів.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко показав "зайців" у Раді.