У мережі поглузували над смітниками у Раді
В інтернеті з'явилися фотографія, як сортують сміття у кулуарах українського парламенту. На кадрах можна побачити звичайнісінькі картонні коробки з написами: "скло", "папір", "пластик", а також обрізаний пластиковий бутель, куди парламентарі мають складати використані або протерміновані батарейки та інші елементи живлення.
Про це написав журналіст Сергій Іванов на своїй сторінці у Facebook.
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Я вам покажу, що таке управління державою, або коли всі гроші пішли на дотації Косюку (український підприємець, uолова правління ПАТ "Миронівський хлібопродукт" – 24 канал), – іронічно зауважив він.
Також журналіст виклав фото таких смітників.
Додамо, що у мережі таке явище у Раді неабияк потішило користувачів.
Нагадаємо, нещодавно народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко показав "зайців" у Раді.