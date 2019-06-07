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      В шахте на оккупированном Донбассе погибли 2 горняка

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      В шахте на оккупированном Донбассе погибли 2 горняка
      В шахте на оккупированном Донбассе погибли 2 горняка / pixabay.com

      На оккупированном Донбассе погибли двое горняков в поселке Шахты №19 в Снежном. Их тела уже подняли на поверхность.

      Инцидент произошел в частной горной выработке глубиной 200 метров на улице Клары Цеткин. Шахтеры не вышли на поверхность, поэтому спасатели решили спуститься под землю, сообщают местные СМИ.

      Читайте также: Самые масштабные трагедии на шахтах Украины: в целом погибли более 500 горняков

      Спасатели обнаружили тела двух погибших: 1982 и 1980 года рождения. Уровень кислорода на месте составлял лишь 6%. Для нормальной жизнедеятельности человека в воздухе должно быть не менее 20% кислорода.

      В ходе спасательной операции были привлечены 29 человек и 6 единиц техники.

      Недавно на шахте на неподконтрольной правительству Украины территории "Схидкарбон" в Юрьевке взорвался метан. Из-под завалов шахты-копанки тогда достали тела 17 погибших горняков.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Жертвы Аварии на шахтах Новости Донецка
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