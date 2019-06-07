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      У шахті окупованого Донбасу загинули 2 гірників

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      У шахті окупованого Донбасу загинули 2 гірників
      У шахті окупованого Донбасу загинули 2 гірників / pixabay.com

      На окупованому Донбасі загинули двоє гірників у селищі Шахти №19 у Сніжному. Їх тіла уже підняли на поверхню.

      Інцидент трапився у приватній гірничій виробці глибиною 200 метрів на вулиці Клари Цеткін. Шахтарі не вийшли на поверхню, тому рятувальники вирішили спуститися під землю, повідомляють місцеві ЗМІ.

      Читайте також: Наймасштабніші трагедії на шахтах України: загалом загинули понад 500 гірників

      Рятувальники виявили тіла двох загиблих: 1982 та 1980 року народження. Рівень кисню на місці складав лише 6%. Для нормальної життєдіяльності людини в повітрі повинно бути не менше 20% кисню.

      У ході рятувальної операції було залучено 29 людей та 6 одиниць техніки.

      Нещодавно на шахті непідконтрольній уряду України території "Східкарбон" в Юр'ївці вибухнув метан. З-під завалів шахти-копанки тоді дістали тіла 17 загиблих гірників.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Донецька Жертви Аварії на шахтах Україна – Росія
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