У шахті окупованого Донбасу загинули 2 гірників

На окупованому Донбасі загинули двоє гірників у селищі Шахти №19 у Сніжному. Їх тіла уже підняли на поверхню.

Інцидент трапився у приватній гірничій виробці глибиною 200 метрів на вулиці Клари Цеткін. Шахтарі не вийшли на поверхню, тому рятувальники вирішили спуститися під землю, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Рятувальники виявили тіла двох загиблих: 1982 та 1980 року народження. Рівень кисню на місці складав лише 6%. Для нормальної життєдіяльності людини в повітрі повинно бути не менше 20% кисню.

У ході рятувальної операції було залучено 29 людей та 6 одиниць техніки.

Нещодавно на шахті непідконтрольній уряду України території "Східкарбон" в Юр'ївці вибухнув метан. З-під завалів шахти-копанки тоді дістали тіла 17 загиблих гірників.