В штате Вирджиния на поселение таунхаусов упал вертолет, есть погибшие
По меньшей мере один человек погиб после падения вертолета на жилой дом в штате Вирджиния.
Об этом сообщает CBS News.
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Инцидент произошел в городке Уильямсбург, неподалеку колледжа Уильяма и Мэри в поселении таунхаусов. Вертолет упал на один из домов, что вызвало сильный пожар. Дом почти полностью разрушен.
Известно, что человек который погиб после падения вертолета не был его пилотом или пассажиром. О состоянии экипажа вертолета пока не сообщается.
По словам очевидцев, одноко человека с места происшествия выносили на носилках.
Причины аварии пока неизвестны. На месте работают представители Федерального управления авиации США.
Источник: 24 Канал
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