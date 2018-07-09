В штате Вирджиния на поселение таунхаусов упал вертолет, есть погибшие

По меньшей мере один человек погиб после падения вертолета на жилой дом в штате Вирджиния.

Об этом сообщает CBS News.

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Инцидент произошел в городке Уильямсбург, неподалеку колледжа Уильяма и Мэри в поселении таунхаусов. Вертолет упал на один из домов, что вызвало сильный пожар. Дом почти полностью разрушен.

Известно, что человек который погиб после падения вертолета не был его пилотом или пассажиром. О состоянии экипажа вертолета пока не сообщается.

По словам очевидцев, одноко человека с места происшествия выносили на носилках.

Причины аварии пока неизвестны. На месте работают представители Федерального управления авиации США.