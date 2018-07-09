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У штаті Вірджинія на поселення таунхаусів впав вертоліт, є загиблі

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У Вільямсбурзі вертоліт впав на дах, від чого почалася пожежа
У Вільямсбурзі вертоліт впав на дах, від чого почалася пожежа / TomPodolec

Щонайменше одна людина загинула після падіння вертольота на житловий будинок у штаті Вірджинія.

Про це повідомляє CBS News.

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Інцидент стався у містечку Вільямсбург, неподалік коледжу Вільяма та Мері в поселенні таунхаусів. Вертоліт впав на один з будинків, що викликало сильну пожежу. Будинок майже повністю зруйнований.

Наразі відомо, що чоловік який загинув після падіння вертольота не був його пілотом або пасажиром. Про стан екіпажу вертольота наразі не повідомляється.

За словами очевидців, одну людину з місця події виносили на ношах.

Причини аварії наразі невідомі. На місті працюють представники Федерального управління авіації США.

 

Теги: Аварії та ДТП Новини США авіація Пожежа Жертви
Джерело: 24 Канал
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