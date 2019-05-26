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      В Швеции появился самый маленький в мире mcdonald's: милые фото

      21 Читати новину українською
      В Швеции появился самый маленький в мире McDonald's
      В Швеции появился самый маленький в мире McDonald's / www.esquireme.com

      К Всемирному дню пчел, который традиционно отмечают 20 мая, в Швеции создали уменьшенную копию McDonald's, которая предназначена для медоносных пчел. Снаружи заведение выглядит как точная копия известного ресторана быстрого питания, а вот внутри размещаются до 10 пчелиных сот.

      Это самое маленькое в мире заведение этого бренда, написали в Fox News.

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      Разработкой необычного улья занимался дизайнер Никлас Нильссон. А для того, чтобы создать McDrive, был нанят профессиональный плотник, который в мельчайших деталях воссоздал помещение заведения.


      В Швеции появился самый маленький в мире McDonald's


      Конструкция вмещает в себя тысячи пчел

      Авторы идеи подчеркнули, что таким образом хотят привлечь внимание к проблеме массового вымирания насекомых, необходимых для нашей экосистемы. К тому же улей выглядит очень мило. Владельцы шведской франшизы McDonald's планируют разместить такие ульи на крышах некоторых ресторанов.

      Смотрите видео: как выглядит самый маленький McDonald's в мире

       

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      Теги: Строительство Швеция
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