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      У Швеції з'явився найменший у світі McDonald's: милі фото

      242 Читать новость на русском
      У Швеції з'явився найменший у світі McDonald's
      У Швеції з'явився найменший у світі McDonald's / www.esquireme.com

      До Всесвітнього дня бджіл, який традиційно відзначають 20 травня, у Швеції створили зменшену копію McDonald's, яка призначена для медоносних бджіл. Ззовні заклад виглядає як точна копія відомого ресторану швидкого харчування, а от всередині розміщуються до 10 бджолиних сот.

      Це найменший у світі заклад цього бренду, написали у Fox News.

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      Розробкою незвичного вулика займався дизайнер Ніклас Нільссон. А для того, щоб створити McDrive, був найнятий професійний тесляр, який у найдрібніших деталях відтворив приміщення закладу. 


      У Швеції з'явився найменший у світі McDonald's


      Конструкція вміщує в себе тисячі бджіл

      Автори ідеї наголосили, що у такий спосіб хочуть привернути увагу до проблеми масового вимирання комах, необхідних для нашої екосистеми. До того ж вулик виглядає дуже мило. Власники шведської франшизи McDonald's планують розмістити такі вулики на дахах деяких ресторанів.

      Дивіться відео: як виглядає найменший McDonald's у світі

       

      blog_ava
      Мітингувальників за імпічмент президента затримали в Рівному
      25 травня
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      Теги: Швеція Будівництво
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