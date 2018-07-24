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В Швеции в результате пожаров сгорело 25 тысяч гектаров леса

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Внаслідок пожеж у Швеції згоріло понад 25 гектарів лісу
Внаслідок пожеж у Швеції згоріло понад 25 гектарів лісу / uain.press

Вследствие масштабных лесных пожаров в Швеции сгорело более 25 тысяч гектаров леса стоимостью почти 87 млн евро.

Об этом сообщает The Local.

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"Более 25 тысяч гектаров, стоимостью 87 миллионов евро леса уже сгорело, по подсчетам шведской власти. Лесные пожары продолжают опустошать страну и во вторник, 24 июля", – отмечается в сообщении.

Пожежа у Швеції
Пожар в Швеции

Общее количество пожаров в шведских лесах и сельской местности сократилось с 80 на прошлой неделе до 21. Однако власти предупреждают о высоких рисках возникновения новых пожаров. Ожидается, что максимальная температура в значительной части Швеции в ближайшие дни останется на отметке 30 градусов.

Масштаб сегодняшних пожаров значительно превышает пожар в шведском районе Вестерноррланде в 2014 году, когда сгорело 14 тысяч гектаров. Тогда лесной пожар считалась самым серьезным за последние 40 лет.

Напомним, в Швеции вспыхивают лесные пожары из-за высокой температуры воздуха. Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям отметили, что положение страны "сейчас наиболее серьезное", чем когда либо.

Теги: Чрезвычайное происшествие Пожар Стихийный бедствия Швеция
Источник: 24 Канал
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