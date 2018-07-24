У Швеції внаслідок пожеж згоріло 25 тисяч гектарів лісу

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"Більше 25 тисяч гектарів, вартістю 87 мільйонів євро лісу вже згоріло, за підрахунками шведської влади. Лісові пожежі продовжують спустошувати країну і у вівторок, 24 липня", – зазначається у повідомленні.



Пожежа у Швеції

Загальна кількість пожеж у шведських лісах та сільській місцевості скоротилася з 80 минулого тижня до 21. Однак влада попереджає про високі ризики виникнення нових пожеж. Очікується, що максимальна температура у значній частині Швеції найближчими днями залишиться на позначці 30 градусів.

Масштаб сьогоднішніх пожеж значно перевищує пожежу у шведському районі Вестерноррланд в 2014 році, коли згоріло 14 тисяч гектарів. Тоді лісова пожежа вважалася найсерйознішою за останні 40 років.

Нагадаємо, у Швеції спалахують лісові пожежі через високу температуру повітря. Шведське агентство з надзвичайних ситуацій зазначили, що становище країни "найбільш серйозне", яке колись було.