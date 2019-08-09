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      В Сил специальных операций появится новый нарукавный знак: фото

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      В Сил специальных операций появится новый нарукавный знак
      В Сил специальных операций появится новый нарукавный знак / novynarnia.com

      Начальник Генерального штаба ВСУ утвердил новый нарукавный знак для военных Сил специальных операций. Нарукавный знак к парадному, парадно-выходному и повседневному обмундированию Командования ССО имеет вид темно-серого геральдического щита.

      В центре щита изображена серебряная голова Вурдалака с золотыми глазами, которая олицетворяет руководящую структуру, сообщает командование ССО.

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      В пасти волк держит две стрелы, что является символом врага. Одна стрела сломана – это уничтоженный враг. Целая стрела в клыках – нейтрализованный враг. То есть Председатель ССО решает, какой враг уничтожается, какой нейтрализуется.

      Стрелы являются молниеносной уничтоженной опасностью. По легенде, казаки-характерники, которые могли обращаться на волков, могли ловить руками или отражать стрелы.

      В середине нарукавного знака размещен золотой стилизованный двузуб покровителя ССО – князя Святослава Храброго.

      Сили спеціальних операцій, нагрудний знак

      Новые нарукавные знаки ССО ВСУ / коллаж 24 канала

      Что известно о Силах специальных операции ВСУ?
      Силы специальных операций – отдельный род сил Вооруженных сил Украины. Имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций.

      К типичным задачам ССО относятся: рейды и современные боевые действия, психологические операции, получение разведывательной информации за линией фронта, работа "гражданской администрации", создание агентурных сетей, обучение иностранных армий, полицейских сил и сил безопасности, поиск, эвакуация и доставка пленных, заложников, медицинская помощь, внедрение в структуру спецслужб и военных организаций с целью шпионажа или уничтожения людей, представляющих угрозу государству, подготовка к переворотам, свержение режимов, выявление, идентификация и определение целей для собственных средств поражения, антитеррористические операции.

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война
      Источник: 24 канал
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