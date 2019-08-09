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      У Сил спеціальних операцій з'явиться новий нарукавний знак: фото

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      У Сил спеціальних операцій з'явиться новий нарукавний знак
      У Сил спеціальних операцій з'явиться новий нарукавний знак / novynarnia.com

      Начальник Генерального штабу ЗСУ затвердив новий нарукавний знак для військових Сил спеціальних операцій. Нарукавний знак до парадного, парадно-вихідного та повсякденного однострою Командування ССО має вигляд темно-сірого геральдичного щита.

      У центрі щита зображена срібна голова Вовкулаки із золотими очима, яка уособлює керівну структуру, повідомляє командування ССО.

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      У пащі вовк тримає дві стріли, що є символом ворога. Одна стріла зламана, це знищений ворог. Ціла стріла в іклах – нейтралізований ворог. Тобто Голова ССО вирішує, який ворог знищується, який нейтралізується.

      Стріли є блискавичною небезпекою, що знищена. За легендою, козаки-характерники, що могли обертатися на вовків, могли ловити руками або відбивати стріли.

      У середині нарукавного знаку розміщено золотий стилізований двозуб покровителя ССО – князя Святослава Хороброго.

      Сили спеціальних операцій, нагрудний знак

      Нові нарукавні знаки ССО ЗСУ / колаж 24 каналу

      Що відомо про Сили спеціальних операції ЗСУ?Сили спеціальних операцій – окремий рід сил Збройних сил України. Мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій.

      До типових завдань ССО відносяться: рейди та сучасні бойові дії, психологічні операції, здобуття розвідувальної інформації за лінією фронту, робота "цивільної адміністрації", створення агентурних мереж, навчання іноземних армій, поліційних і безпекових сил, пошук, евакуація й доставлення полонених, заручників, медична допомога, впровадження в структуру спецслужб і військових організацій з метою шпигунства або знищення людей, що представляють загрозу державі, підготовка до переворотів, повалення режимів, виявлення, ідентифікація та визначення цілей для власних засобів ураження, антитерористичні операції.

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      Теги: Новини України Збройні сили України Війна
      Джерело: 24 канал
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