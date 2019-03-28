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      В Сирии действуют украинцы в составе частной военной компании "Вега", – расследователи

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      В составе ЧВК "Вега" в Сирии работают украинцы
      В составе ЧВК "Вега" в Сирии работают украинцы / Cciteam.org/pmc-vega

      В Сирии действует российско-украинская частная военная компания Vegacy Strategic Services Ltd. Компанию создали в 2011 году в Николаеве. Сначала она охраняла фирмы и частных лиц в сферах с повышенным риском, а также – морские суда.

      В Сирии компания начала работать, вероятно, летом 2018 года, свидетельствуют данные расследования исследовательской группы Conflict Intelligence Team.

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      В начале 2019 года русскоязычные инструкторы компании тренировали группировку представителей палестинской диаспоры "Лива аль-Кудс". Эта диаспора поддерживает президента Сирии Башара Асада и сотрудничает с российскими военными.

      20 января в сети появились фото людей с нашивками Vega Strategic Services (именно Vega, а не Vegacy). Снимки могли быть сделаны к северу от Алеппо. Их опубликовал бывший корреспондент ANNA News Олег Блохин. В 2017 году он участвовал в мистификации с ЧВК "Туран". 25 января Блохин опубликовал новую серию фотографий с этими людьми.

      ПВК Вега Сирія
      Люди с нашивками Vega Strategic Services в Сирии

      Кто и для чего создал Vega Strategic Services?

      Компания появилась в апреле 2011 года в украинском Николаеве. Ее основали бывшие участники международных элитных и спецподразделений России и Украины. Так говорилось в описании компании. Vega Strategic Services обеспечивала безопасность фирмам и частным лицам в сферах с повышенным риском, а также охраняла морские суда.

      Что известно об основателях и владельцах Vega?

      В июне 2012 года компания переехала на Кипр и сменила название на Vegacy Strategic Services Ltd. Согласно документам, в мае 2018 года компанию ликвидировали. Среди ее владельцев были гражданин Украины Анатолий Смолин и компания Draugas Consulting Ltd., зарегистрированная на фирму-однодневку. Главный офис компании был на Кипре, а ее отделения – в Украине, России (в Москве и Иркутске), Сирии, Таиланде, Великобритании и Германии.

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      Власник Вега Смолін
      Владелец Vegacy Strategic Services Ltd. украинец Анатолий Смолин

      Одним из основателей "Веги" является уроженец Николаева Анатолий Смолин. В одном из его резюме было написано, что мужчина служил в Военно-морском флоте и КГБ СССР. А потом Смолин служил в подразделениях МВД Украины.

      С 1997 года Смолин занимается бизнесом. По состоянию на март 2019 года на его имя в Украине зарегистрированы 2 компании: агентство безопасности "Альфа-Щит" и "Вега Стратеджик Сервисес". Вероятно, Смолин участвовал в подготовке "Лива аль-Кудс" в Сирии. Похожий на него человек зафиксирован на фото с места тренировок. Смолин отказался комментировать расследователям работу ЧВК "Вега".

      В "Веге" в 2012-2014 годах также работал Дмитрий Джиникашвили из Одессы. Впоследствии он перешел в "Славянский корпус", а затем – в агентство ANNA News.

      Смолін Джінікашвілі Вега Сирія
      Смолин и работник "Веги" из Одессы Дмитрий Джиникашвили

      В создании "Веги" участвовал основатель другой частной военной компании Omega Consulting Group Андрей Кебкало. Об этом он сам рассказывал в одном из интервью. Он подтвердил расследователям, что создавал "Вегу" вместе со Смолиным, но в конце 2012 года ушел из-за разногласий в ведении бизнеса. По словам Кебкало, сейчас ПГК "Вега" базируется в России и работает в Сирии.

      Кебкало также рассказал, что Смолин еще и возглавляет частное охранное предприятие "Легат". Фирма охраняет аптеки, магазины и склады в Москве. Сам Смолин в публичных выступлениях называл себя директором ООО "Легат". На сайте "Легата" сказано, что кроме России фирма предоставляет услуги охраны в других странах, в том числе создает "комплексную систему безопасности в зонах и регионах повышенного риска".

      Кебкало Вега Сирія
      Андрей Кебкало, который принимал участие в создании "Веги"

      Расследователи полагают, что "Легат" – это российское отделение "Веги". У компании такой же адрес, который был у кипрской Vegacy Strategic Services. "Легат "принадлежит владельцу холдинга "Флория" Игорю Страмилову и бывшему военному Валерию Засенко.

      В Украине частные военные компании действуют неофициально. При этом дискуссии о легализации ЧВК продолжаются с 2015 года. В России наемничество запрещено и за это грозит до 8 лет заключения. За вербовку в наемники несовершеннолетнего – до 15 лет.

      К слову, в октябре 2018 года Служба безопасности Украины обнародовала список из 206 внештатных сотрудников российской военной разведки, которые входили в ЧВК "Вагнера" и принимали участие в боевых действиях в Сирии. Среди них были и граждане Украины.

       

      Что известно о ЧВК "Вагнера"? Российская частная военная компания, сформированная из наемников. Ее создали в 2013 году, и за это время компания приняла участие в боевых действиях в ряде "горячих точек". В частности, наемники "Вагнера" воевали на стороне России на Донбассе, в Сирии и Судане. Россия не признает наемников официально, однако в СМИ организацию вспоминают как частную военную компанию под командованием подполковника Вооруженных сил РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".

      Что известно о войне в Сирии? 8 лет назад в Сирии начался мирный протест против президента Башара Асада, который пришел к власти в 2000 году после смерти отца Хафеза Асада. До начала восстания многие сирийцы жаловались на безработицу, коррупцию и отсутствие политической свободы. Впоследствии мирный протест перерос в полномасштабную гражданскую войну. Более 350 тысяч людей погибли, города лежат в руинах, и разные страны мира так или иначе втянулись в конфликт.

      Ключевую поддержку правительству Асада оказывают Россия и Иран. Тем временем США, Турция и Саудовская Аравия занимают сторону повстанцев. Россия в 2015 году провела воздушную кампанию в поддержку Асада, которая помогла переломить ход войны в пользу правительства. По утверждениям российских военных чиновников, нападения происходят только на "террористов", но активисты говорят, что от атак регулярно гибнут обычные повстанцы и гражданские.

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      Теги: Война Новости России Новости Украины Российская пропаганда Василий Грицак СБУ Расследования Война в Сирии
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