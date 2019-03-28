У Сирії діють українці у складі приватної військової компанії "Вега": в СБУ все спростовують

У Сирії діє російсько-українська приватна військова компанія Vegacy Strategic Services Ltd. Компанію створили у 2011 році в Миколаєві. Спершу вона охороняла фірми і приватних осіб у сферах з підвищеним ризиком, а також – морські судна. Проте в СБУ назвали інформацію про українську ПВК "Вега" фейком, вигаданим Генштабом Росії.

В Сирії компанія почала працювати, ймовірно, влітку 2018 року, свідчать дані розслідування дослідницької групи Conflict Intelligence Team.

Читайте також: У Сирії загинув колишній "беркутівець", підозрюваний у розстрілах на Майдані, – ЗМІ

На початку 2019 року російськомовні інструктори компанії тренували угруповання представників палестинської діаспори "Ліва аль-Кудс". Ця діаспора підтримує президента Сирії Башара Асада та співпрацює з російськими військовими.

20 січня в мережі з'явилися фото людей з нашивками Vega Strategic Services (саме Vega, а не Vegacy). Знімки могли бути зроблені на північ від Алеппо. Їх опублікував колишній кореспондент ANNA News Олег Блохін. У 2017 році він брав участь у містифікації з ПВК "Туран". 25 січня Блохін опублікував нову серію фотографій з цими людьми.



Люди з нашивками Vega Strategic Services у Сирії

Хто і для чого створив Vega Strategic Services?

Компанія з'явилася у квітні 2011 року в українському Миколаєві. Її заснували колишні учасники міжнародних елітних і спецпідрозділів Росії та України. Так мовилося в описі компанії. Vega Strategic Services забезпечувала безпеку фірмам і приватним особам у сферах з підвищеним ризиком, а також охороняла морські судна.

Що відомо про засновників та власників Vega?

У червні 2012 року компанія переїхала на Кіпр і змінила назву на Vegacy Strategic Services Ltd. Згідно з документами, у травні 2018 року компанію ліквідували. Серед її власників були громадянин України Анатолій Смолін і компанія Draugas Consulting Ltd., зареєстрована на фірму-одноденку. Головний офіс компанії був на Кіпрі, а її відділення – в Україні, Росії (в Москві та Іркутську), Сирії, Таїланді, Великобританії та Німеччини.

Читайте також: У Сирії загинув російський полковник, який воював на Донбасі проти України, – Тимчук



Власник Vegacy Strategic Services Ltd., українець Анатолій Смолін

Одним із засновників "Веги" є уродженець Миколаєва Анатолій Смолін. В одному з його резюме було написано, що чоловік служив у Військово-морському флоті і КДБ СРСР. А потім Смолін служив у підрозділах МВС України.

З 1997 року Смолін він займається бізнесом. Станом на березень 2019 року на його ім'я в Україні зареєстровані 2 компанії: агентство безпеки "Альфа-Щит" і "Вега Стратеджік Сервісес". Ймовірно, Смолін брав участь у підготовці "Ліва аль-Кудс" у Сирії. Схожа на нього людина зафіксована на фото з місця тренувань. Смолін відмовився коментувати розслідувачам роботу ПВК "Вега".

У "Вега" у 2012-2014 роках також працював Дмитро Джінікашвілі з Одеси. Згодом він перейшов у "Слов'янський корпус", а потім – в агентство ANNA News.



Смолін та працівник "Веги" з Одеси Дмитро Джінікашвілі

У створенні "Веги" брав участь засновник іншої приватної військової компанії Omega Consulting Group Андрій Кебкало. Про це він сам розповідав в одному з інтерв'ю. Він підтвердив розслідувачам, що створював "Вегу" разом зі Смоліним, але в кінці 2012 року пішов через розбіжності у веденні бізнесу. За словами Кебкала, зараз ПВК "Вега" базується в Росії і працює в Сирії.

Кебкало також розповів, що Смолін ще й очолює приватне охоронне підприємство "Легат". Фірма охороняє аптеки, магазини і склади у Москві. Сам Смолін у публічних виступах називав себе директором ТОВ "Легат". На сайті "Легата" сказано, що крім Росії фірма надає послуги охорони в інших країнах, в тому числі створює "комплексну систему безпеки в зонах і регіонах підвищеного ризику".



Андрій Кебкало, який брав участь у створенні "Веги"

Розслідувачі припускають, що "Легат" – це російське відділення "Веги". У компанії така ж адреса, яка була у кіпрської Vegacy Strategic Services. "Легат" належить власнику холдингу "Флорія" Ігорю Страмілову і колишньому військовому Валерію Засенку.

В Україні приватні військові компанії діють неофіційно. При цьому дискусії про легалізацію ПВК тривають з 2015 року. У Росії найманство заборонене і за це загрожує до 8 років ув’язнення. За вербування в найманці неповнолітнього – до 15 років.

До слова, у жовтні 2018 року Служба безпеки України оприлюднила список із 206 позаштатних працівників російської військової розвідки, які входили до ПВК "Вагнера" та брали участь у бойових діях у Сирії. Серед них були й громадяни України.

Що відомо про ПВК "Вагнера"? Російська приватна військова компанія, сформована з найманців. Її створили у 2013 році і за цей час компанія взяла участь у бойових діях у низці "гарячих точок". Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на стороні Росії Донбасі, в Сирії та Судані. Росія не визнає найманців офіційно, проте у ЗМІ організацію згадують як приватну військову компанію під командуванням підполковника Збройних сил РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".

Що відомо про війну в Сирії? 8 років тому у Сирії розпочався мирний протест проти президента Башара Асада, який прийшов до влади у 2000 році після смерті батька Хафеза Асада. До початку повстання багато сирійців скаржилися на безробіття, корупцію і брак політичної свободи. Згодом мирний протест переріс у повномасштабну громадянську війну. Понад 350 тисяч людей загинули, міста лежать у руїнах, і різні країни світу так чи інакше втягнулися у конфлікт.



Ключову підтримку уряду Асада надають Росія та Іран. Тим часом США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців. Росія у 2015 році провела повітряну кампанію на підтримку Асада, яка допомогла переломити хід війни на користь уряду. За твердженнями російських військових посадовців, напади відбуваються лише на "терористів", але активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть звичайні повстанці та цивільні.