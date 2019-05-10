В СИЗО оккупированного Донецка убили подростка

Утром 9 мая в СИЗО №5 оккупированного Донецка убили несовершеннолетнего человека.

"Восточная Правозащитная Группа" у себя на Facebook-странице отметила, что в СИЗО активно обыскивают камеры и усиливают меры безопасности.

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Директор организации Вера Ястребова добавила, что в СИЗО также работает проверка с участием советников России, отвечающих за пенитенциарную систему на оккупированной части Донецкой области.

Сейчас персональные данные убитого выясняются.

Недавно пациент подорвал гранату в бывшем Донецком областном наркодиспансере, который оккупанты называют "республиканским наркологическим центром". В результате инцидента, произошедшего еще в конце апреля, пострадал главный врач диспансера Игорь Цыба.