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      У СІЗО окупованого Донецька вбили підлітка

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      У СІЗО окупованого Донецька вбили підлітка
      У СІЗО окупованого Донецька вбили підлітка / Фото з відкритих джерел

      Зранку 9 травня у СІЗО №5 окупованого Донецька вбили неповнолітню людину.

      "Восточная Правозащитная Группа" у себе на Facebook-сторінці зазначила, що в СІЗО активно обшукують камери та посилюють заходи безпеки.

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      Директорка організації Віра Ястребова додала, що у СІЗО також працює перевірка за участі радників Росії, які відповідають за пенітенціарну систему на окупованій частині Донецької області.

      Наразі персональні дані вбитого з’ясовуються.

      Нещодавно пацієнт підірвав гранату у колишньому Донецькому обласному наркодиспансері, який окупанти називають "республіканським наркологічним центром". Внаслідок інциденту, що стався ще в кінці квітня, постраждав головний лікар диспансеру Ігор Циба.

       

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      Теги: Новини України Новини Донецька Діти і неповнолітні Війна на Донбасі Кримінальні новини Україна – Росія Новини Росії СІЗО
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