В следующем году Украина готовит испытания нового мощного оружия

В 2019 году Украина испытывает новые образцы оружия. В частности, будут тестировать переносной зенитно-ракетный комплекс "Колибри" и крылатые ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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24 канал писал, что испытания новой техники в следующем году анонсировал также Президент Украины Петр Порошенко.

Это оружие будет высокоточным, современным и отвечающим стандартам НАТО,

– говорится в сообщении.



Украина готовит виробування ракет / Источник: Фейсбук-страница "Правительственного портала"

Кроме этого, в следующем году украинские оружейники завершат разработку и начнут государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту "Нептун".