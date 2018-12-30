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      В следующем году Украина готовит испытания нового мощного оружия

      361 Читати новину українською
      В следующем году Украина готовит испытания нового мощного оружия
      В следующем году Украина готовит испытания нового мощного оружия / Иллюстративное фото

      В 2019 году Украина испытывает новые образцы оружия. В частности, будут тестировать переносной зенитно-ракетный комплекс "Колибри" и крылатые ракеты.

      Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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      24 канал писал, что испытания новой техники в следующем году анонсировал также Президент Украины Петр Порошенко.

      Это оружие будет высокоточным, современным и отвечающим стандартам НАТО,
      – говорится в сообщении.

      Випробування ракет Україна
      Украина готовит виробування ракет / Источник: Фейсбук-страница "Правительственного портала"

      Кроме этого, в следующем году украинские оружейники завершат разработку и начнут государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту "Нептун".

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Оружие
      Источник: 24 Канал
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