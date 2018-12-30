В следующем году Украина готовит испытания нового мощного оружия
В 2019 году Украина испытывает новые образцы оружия. В частности, будут тестировать переносной зенитно-ракетный комплекс "Колибри" и крылатые ракеты.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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24 канал писал, что испытания новой техники в следующем году анонсировал также Президент Украины Петр Порошенко.
Это оружие будет высокоточным, современным и отвечающим стандартам НАТО,
– говорится в сообщении.
Украина готовит виробування ракет / Источник: Фейсбук-страница "Правительственного портала"
Кроме этого, в следующем году украинские оружейники завершат разработку и начнут государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту "Нептун".
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