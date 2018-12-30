Наступного року Україна готує випробування нової потужної зброї

У 2019 році Україна випробує нові зразки зброї. Зокрема, тестуватимуть переносний зенітно-ракетний комплекс "Колібрі" та крилаті ракети.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

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24 канал писав, що випробовування нової техніки у наступному році анонсував також Президент України Петро Порошенко.

Ця зброя буде високоточною, сучасною й такою, що відповідає стандартам НАТО,

– йдеться в повідомленні.



Україна готує випробування ракет/ Джерело: Фейсбук-сторінка "Урядового порталу"

Окрім цього, наступного року українські зброярі завершать розробку та розпочнуть державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських передових цілей за проектом "Нептун".