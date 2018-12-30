13:20
30 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Наступного року Україна готує випробування нової потужної зброї

      1068 Читать новость на русском
      Наступного року Україна готує випробування нової зброї
      Наступного року Україна готує випробування нової зброї / Ілюстративне фото

      У 2019 році Україна випробує нові зразки зброї. Зокрема, тестуватимуть переносний зенітно-ракетний комплекс "Колібрі" та крилаті ракети.

      Про це повідомляє прес-служба уряду.

      Читайте також:  Яку зброю та техніку створять для армії Україні: РНБО затвердила оборонне замовлення

      24 канал писав, що випробовування нової техніки у наступному році анонсував також Президент України Петро Порошенко. 

      Ця зброя буде високоточною, сучасною й такою, що відповідає стандартам НАТО,
      – йдеться в повідомленні.

      Випробування ракет Україна
      Україна готує випробування ракет/ Джерело: Фейсбук-сторінка "Урядового порталу"

      Окрім цього, наступного року українські зброярі завершать розробку та розпочнуть державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських передових цілей за проектом "Нептун".

       

      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Зброя
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перезавантаження НАЗК: як припинити доплачувати тим, хто краде в України мільярди
      сьогодні , 13:00 Перезавантаження НАЗК: як припинити доплачувати тим, хто краде в України мільярди
      Олександра Дрік 59
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Цар-патріарх: персона, що виплекала імперську хіть Росії до України
      сьогодні , 11:00 Цар-патріарх: персона, що виплекала імперську хіть Росії до України
      Олесь Друкач 1102
      Вся суть СРСР у 6 моторошних цифрах
      сьогодні , 10:02 Вся суть СРСР у 6 моторошних цифрах
      Настя Сукач 14307
      Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      сьогодні , 09:00 Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      Борис Немировський 1114
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Джамала презентувала нову чуттєву пісню
      30 березня 2015 , 21:29
      Шахтарі озвучили свої вимоги до влади
       22 квітня 2015 , 15:32
      Чому 27 вересня "листів щастя" не буде: думка експерта
       11 вересня , 08:38
      Майбутній кросовер Ferrari "засвітився" на відео
       24 жовтня , 12:17
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук