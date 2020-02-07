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      В "Слуге народа" придумали, как защитить своих нардепов от "шпионов": видео

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      В "Слуге народа" задумались над дополнительной защитой телефонов и предложили нардепам купить "антишпионские" пленки (иллюстративное фото) / Фото из открытых источников

      В "Слуге народа" предложили своим нардепам вооружиться так называемыми "анишпионскими" пленками на телефон. А все для того, чтобы переписка с их устройств не становилась публичной.

      Сообщение про "антишпионские" пленки в чате Sluga Speakers New просматривал нардеп от слуги народа Александр Кабанов. А успел это заснять журналист Алексей Липовецкий. Соответствующее видео опубликовал ресурс TK Media.

      Обратите внимание! "Слуга народа" готовит закон для борьбы с анонимными телеграм-каналами

      Как видно из кадров, депутаты, вероятно, обсуждают переписку депутата "слуги народа" Андрея Клочко. Тот, в частности, рассказывал, что не позволил голосовать лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко по законопроекту о рынке земли. Впоследствии эта его переписка попала в сеть.

      Пользователи в чате предположили, что эту переписку взяли из их чата. Поэтому предложили "купить всем антишпион". Видимо речь идет о специальной пленке на экран телефона, которая скрывает изображение от всех, кроме самого пользователя телефона. Интересно, что некоторые "слуги народа" были не в восторге от такой идеи, поскольку это не совсем надежная защита.

      В "Слуге народа" предложили депутатам купить "антишпионские" пленки на телефон: смотрите видео

      Перед этим переписка нардепа стала публичной 5 февраля. Тогда в сеть просочилась переписка представителя ОПЗЖ Ильи Кивы. Тот общался с опальным российским политиком Владимиром Жириновским. Впоследствии как у Жириновского, так и сам Кива информацию о переписке не подтвердили.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа
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