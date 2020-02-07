В "Слуге народа" придумали, как защитить своих нардепов от "шпионов": видео

В "Слуге народа" предложили своим нардепам вооружиться так называемыми "анишпионскими" пленками на телефон. А все для того, чтобы переписка с их устройств не становилась публичной.

Сообщение про "антишпионские" пленки в чате Sluga Speakers New просматривал нардеп от слуги народа Александр Кабанов. А успел это заснять журналист Алексей Липовецкий. Соответствующее видео опубликовал ресурс TK Media.

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Как видно из кадров, депутаты, вероятно, обсуждают переписку депутата "слуги народа" Андрея Клочко. Тот, в частности, рассказывал, что не позволил голосовать лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко по законопроекту о рынке земли. Впоследствии эта его переписка попала в сеть.

Пользователи в чате предположили, что эту переписку взяли из их чата. Поэтому предложили "купить всем антишпион". Видимо речь идет о специальной пленке на экран телефона, которая скрывает изображение от всех, кроме самого пользователя телефона. Интересно, что некоторые "слуги народа" были не в восторге от такой идеи, поскольку это не совсем надежная защита.

В "Слуге народа" предложили депутатам купить "антишпионские" пленки на телефон: смотрите видео

Перед этим переписка нардепа стала публичной 5 февраля. Тогда в сеть просочилась переписка представителя ОПЗЖ Ильи Кивы. Тот общался с опальным российским политиком Владимиром Жириновским. Впоследствии как у Жириновского, так и сам Кива информацию о переписке не подтвердили.