"Слуга народа" готовит закон для борьбы с анонимными телеграмм-каналами
"Слуга народа" готовит закон "О медиа", который будет регулировать деятельность онлайн-СМИ и телеграмм-каналов. Говорится о другом законопроекте, а не проекте "О дезинформации", который предлагает министр культуры Владимир Бородянский.
"Есть предложение определить, что является медийной площадкой, отталкиваясь от количества пользователей. Например, такая норма есть в Германии. Есть пропорция их количества в привязке к численности населения страны. Так вот, такие площадки должны обнародовать конечного бенефициара. И мы, очевидно, будем это использовать в законе. Во втором чтении", – рассказал в интервью Liga.net нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко.
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По его словам, если телеграмм канал после преодоления определенной отметки по количеству читателей будет признан медиа, то он должен регулироваться законом.
В случае, если анонимный владелец телеграмм-канала не обнародуется, у Нацсовета есть право направить запрос владельцу платформы Telegram с просьбой "привести в соответствие с действующим законом такой-то анонимный Telegram канал", добавил Ткаченко.
Если же главный офис Telegram проигнорирует запрос, Нацсовет будет судиться с владельцем мессенджера.
Законопроект "О медиа" планируют внести на повестку Верховной Рады по окончании рассмотрения законопроекта о рынке земли.
Что предусматривает законопроект Бородянского о противодействии дезинформации
- Минкульт подготовил законопроект о противодействии дезинформации в СМИ, который будет действовать только в течение периода российской агрессии в Украине.
- Документ предусматривает наказание за распространение недостоверной информации – от штрафов до тюремного заключения.
- В частности, когда представляли законопроект, говорилось о максимально суровом наказании за фейки в виде заключения на срок от 5 до 7 лет. В то же время сам Бородянский утверждает, что законопроект не предусматривает заключение. А об уголовной ответственности за дезинформацию, то она наступает, если в течение года зафиксировано 3 таких случая.
- Документ также направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов госвласти и местного самоуправления.
- Авторы документа предлагают ввести институт уполномоченного по вопросам информации, который будет реагировать на заявления о дезинформации.
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- Этот документ получил немало критики в свой адрес: журналисты полагают, что закон будут применять не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов и контроля над СМИ.