"Слуга народу" готує закон для боротьби з анонімними телеграм-каналами

"Слуга народу" готує закон "Про медіа", який регулювати діяльність онлайн-ЗМІ і телеграм-каналів. Мовиться про інший законопроєкт, а не проєкт "Про дезінформацію", який пропонує міністр культури Володимир Бородянський.

"Є пропозиція визначити, що є медійним майданчиком, відштовхуючись від кількості користувачів. Наприклад, така норма є в Німеччині. Є пропорція їх кількості в прив'язці до чисельності населення країни. Так ось, такі майданчики повинні оприлюднити кінцевого бенефіціара. І ми, очевидно, будемо це використовувати в законі. У другому читанні", – розповів в інтерв’ю Liga.net нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.

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За його словами, якщо телеграм-канал після подолання певної позначки за кількістю читачів буде визнаний медіа, то він повинен регулюватися законом.

У разі, якщо анонімний власник телеграм-каналу не оприлюднюється, Нацрада матиме право скерувати запит власнику платформи Telegram з проханням "привести у відповідність до чинного закону такий-то анонімний Telegram-канал", додав Ткаченко.

Якщо ж головний офіс Telegram проігнорує запит, Нацрада позиватиметься до власників месенджера.

Законопроєкт "про медіа" планують внести до порядку Верховної Ради після закінчення розгляду законопроєкту про ринок землі.

Що передбачає законопроєкт Бородянського про протидію дезінформації

Мінкульт підготував законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ, який діятиме тільки протягом періоду російської агресії в Україні.

Документ передбачає покарання за поширення недостовірної інформації – від штрафів до ув’язнення.

Зокрема, коли представляли законопроєкт, мовилося про максимально суворе покарання за фейки у вигляді ув'язнення на термін від 5 до 7 років. Водночас сам Бородянський переконує, що законопроєкт не передбачає ув'язнення. А щодо кримінальної відповідальності за дезінформацію, то вона настає, якщо протягом року було зафіксовані 3 такі випадки.

Документ також спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів держвлади та місцевого самоврядування.

Автори документа пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації, який реагуватиме на заяви про дезінформацію.

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