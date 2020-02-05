Желаю тебе родить сына, – Кива ответил журналистке на вопрос о переписке с Жириновским

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива не подтвердил и не опроверг информацию о своей переписке с лидером Либерально-демократической партии России, депутатом Госдумы Владимиром Жириновским. При этом в соответствующем разговоре с журналисткой "Радио Свобода" нардеп перешел к сексизму и неожиданно посоветовал женщине родить сына.

"Я на самом деле парламентарий европейского государства. И я за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять мою страну и приносить пользу моему народу. Депутаты российской Думы – это такие же парламентарии", – сказал Кива в комментарии "Радио Свобода".

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В ответ на вопрос, он ли это на видео, Кива сказал: "Почему я не признаю? Я не возражаю, дорогая моя. Можно же подтверждать, можно отрицать, а можно – оставаться в нейтральной позиции".

"Я со многими народными депутатами Европарламента и Государственной думы веду взаимоотношения, потому что именно в процессе взаимоотношений рождаются компромиссы", – заявил Кива.

После замечания журналистки о том, что Жириновский поддерживает аннексию Крыма и пророссийских боевиков на Донбассе, Кива сказал: "И что? С ними не нужно разговаривать? Мое оружие как парламентария – слово. Я должен бороться в интересах своей страны. Бороться я должен словом, убеждением, беседой, поиском компромиссов. Вам это не нравится? Вы хотите, чтобы мы дальше всех убивали?"

На дальнейшие просьбы журналистки подтвердить или опровергнуть информацию о переписке с Жириновским Кива сказал: "Какая ты молодец. Вот умная, красивая девушка. Вот желаю тебе родить сына".

Журналистка попросила не переходить на сексизм, на что депутат сказал: "Нет, ну а почему сексизм? То, что Вы – красивая? Вы извините меня, пожалуйста. Я с глубоким уважением отношусь к Вашей профессии, но еще с большим уважением, вниманием, любовью и заботой отношусь к Вашему полу. Потому что меня мама воспитала защищать, любить, ценить женщин как высшее достояние и высшее создание на этой Земле".

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Смотрите видео, где Кива избегает комментариев о переписке с Жириновским:

Что известно о переписке Киви с Жириновским

4 февраля появилось видео, на котором один из украинских нардепов переписывается в мессенджере с контактом на имя "Жирик... Владимир Вольфович". Журналисты утверждают, что на кадрах запечатлен именно Кива. Депутат просит перезвонить ему и пишет сообщение, в котором рассказывает, что с нынешней властью "шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет".

При этом у Жириновского заявили, что политик вообще не знает, кто такой Кива.

Дело против Жириновского

В 2016 году ГПУ открыла против Жириновского дело по подозрению в содействии террористической организации (впоследствии переквалифицировали на финансирование терроризма). Подозрения по делу объявили еще 2 депутатам Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву и Алексею Диденко.

По версии следствия, с 2014 по 2017 годы российские депутаты оказывали материальную помощь представителям пророссийских боевиков Донбасса. А именно ЛДПР неоднократно отправляла боевикам автомобили с гуманитарными грузами.

Сам Жириновский заявлял, что уголовные дела против него в Украине – это "попытки политического преследования за то, что он называет вещи своими именами".