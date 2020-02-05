Бажаю тобі народити сина: Кива відповів журналістці на питання про листування з Жиріновським

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива не підтвердив і не заперечив інформацію про своє листування з лідером Ліберально-демократичної партії Росії, депутатом Держдуми Володимиром Жиріновським. При цьому у відповідній розмові з журналісткою "Радіо Свобода" нардеп вдався до сексизму і несподівано порадив жінці народити сина.

"Я насправді парламентар європейської держави. І я за міжпарламентські взаємовідносини, які будуть зміцнювати мою країну та приносити користь моєму народу. Депутати російської Думи – це такі ж парламентарі", – сказав Кива в коментарі "Радіо Свобода".

Читайте також: Кива пояснив, чому розглядає інтимні фото в Раді: відео

У відповідь на питання, чи це він на відео, Кива сказав: "Чому я не визнаю? Я не заперечую, дорога моя. Можна ж підтверджувати, можна заперечувати, а можна – залишатися в нейтральній позиції".

"Я із багатьма народними депутатами і Європарламенту, і Державної думи веду взаємовідносин, тому що саме в процесі взаємовідносин народжуються компроміси", – заявив Кива.

Після зауваження журналістки про те, що Жиріновський підтримує анексію Криму та проросійських бойовиків на Донбасі, Кива сказав: "І що? З ними не потрібно розмовляти? Моя зброя як парламентаря – слово. Я повинен боротися в інтересах своєї країни. Боротися я повинен словом, переконанням, розмовою, пошуком компромісів. Вам це не подобається? Ви хочете, щоб ми далі всіх вбивали?"

На подальші прохання журналістки підтвердити або спростувати інформацію про листування з Жиріновським Кива сказав: "Яка ти молодець. От розумна, красива дівчина. От бажаю тобі народити сина".

Журналістка попросила не переходити на сексизм, на що депутат сказав: "Ні, ну а чому сексизм? Те, що Ви – красива? Ви вибачте мені, будь ласка. Я з глибокою повагою ставлюся до Вашої професії, але ще з більшою повагою, увагою, любов’ю і турботою ставлюся до Вашої статі. Тому що мене мама виховала захищати, любити, цінувати жінок як вище надбання і вище створіння на цій Землі".

Читайте також: Залишаться такі, як Кива, – експерт про загрози скорочення депутатів

Дивіться відео, де Кива уникає коментарів про листування з Жиріновським:

Що відомо про листування Киви з Жиріновським

4 лютого з’явилося відео, на якому один з українських нардепів листується в месенджері з контактом на ім’я "Жирик… Владимир Вольфович". Журналісти стверджують, що на кадрах зафіксований саме Кива. Депутат просить перетелефонувати йому та пише повідомлення, в якому розповідає, що з нинішньою владою "шансів відновити економіку та взаємовідносини немає".

При цьому в Жиріновського заявили, що політик узагалі не знає, хто такий Кива.

Справа проти Жиріновського

У 2016 році ГПУ відкрила проти Жиріновського справу за підозрою у сприянні терористичній організації (згодом перекваліфікували на фінансування тероризму). Підозри у справі оголосили ще 2 депутатам Держдуми від ЛДПР Михайлу Дєгтярьову та Олексію Діденку.

За версією слідства, з 2014 по 2017 роки російські депутати надавали матеріальну допомогу представникам проросійських бойовиків Донбасу. А саме ЛДПР неодноразово відправляла бойовикам автомобілі з гуманітарними вантажами.

Сам Жиріновський заявляв, що кримінальні справи проти нього в Україні – це "спроби політичного переслідування за те, що він називає речі своїми іменами".