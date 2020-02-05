09:16
5 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ винайшла вакцину проти коронавірусу. Якутія втече від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 4 лютого
      Вєсті.UA: Бомбардування Азовським коронавірусом. Недоторканність ОПЗЖопців
      Вєсті.UA
      22:28, 4 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ

      Бажаю тобі народити сина: Кива відповів журналістці на питання про листування з Жиріновським

      890 Читать новость на русском
      Кива листування з Жиріновським не підтвердив і не спростував, лише порадив журналістці народити сина / 24 канал

      Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива не підтвердив і не заперечив інформацію про своє листування з лідером Ліберально-демократичної партії Росії, депутатом Держдуми Володимиром Жиріновським. При цьому у відповідній розмові з журналісткою "Радіо Свобода" нардеп вдався до сексизму і несподівано порадив жінці народити сина.

      "Я насправді парламентар європейської держави. І я за міжпарламентські взаємовідносини, які будуть зміцнювати мою країну та приносити користь моєму народу. Депутати російської Думи – це такі ж парламентарі", – сказав Кива в коментарі "Радіо Свобода".

      Читайте також: Кива пояснив, чому розглядає інтимні фото в Раді: відео

      У відповідь на питання, чи це він на відео, Кива сказав: "Чому я не визнаю? Я не заперечую, дорога моя. Можна ж підтверджувати, можна заперечувати, а можна – залишатися в нейтральній позиції".

      "Я із багатьма народними депутатами і Європарламенту, і Державної думи веду взаємовідносин, тому що саме в процесі взаємовідносин народжуються компроміси", – заявив Кива.

      Після зауваження журналістки про те, що Жиріновський підтримує анексію Криму та проросійських бойовиків на Донбасі, Кива сказав: "І що? З ними не потрібно розмовляти? Моя зброя як парламентаря – слово. Я повинен боротися в інтересах своєї країни. Боротися я повинен словом, переконанням, розмовою, пошуком компромісів. Вам це не подобається? Ви хочете, щоб ми далі всіх вбивали?"

      На подальші прохання журналістки підтвердити або спростувати інформацію про листування з Жиріновським Кива сказав: "Яка ти молодець. От розумна, красива дівчина. От бажаю тобі народити сина".

      Журналістка попросила не переходити на сексизм, на що депутат сказав: "Ні, ну а чому сексизм? Те, що Ви – красива? Ви вибачте мені, будь ласка. Я з глибокою повагою ставлюся до Вашої професії, але ще з більшою повагою, увагою, любов’ю і турботою ставлюся до Вашої статі. Тому що мене мама виховала захищати, любити, цінувати жінок як вище надбання і вище створіння на цій Землі".

      Читайте також: Залишаться такі, як Кива, – експерт про загрози скорочення депутатів

      Дивіться відео, де Кива уникає коментарів про листування з Жиріновським:

      Що відомо про листування Киви з Жиріновським

      4 лютого з’явилося відео, на якому один з українських нардепів листується в месенджері з контактом на ім’я "Жирик… Владимир Вольфович". Журналісти стверджують, що на кадрах зафіксований саме Кива. Депутат просить перетелефонувати йому та пише повідомлення, в якому розповідає, що з нинішньою владою "шансів відновити економіку та взаємовідносини немає".

      При цьому в Жиріновського заявили, що політик узагалі не знає, хто такий Кива.

      Справа проти Жиріновського

      У 2016 році ГПУ відкрила проти Жиріновського справу за підозрою у сприянні терористичній організації (згодом перекваліфікували на фінансування тероризму). Підозри у справі оголосили ще 2 депутатам Держдуми від ЛДПР Михайлу Дєгтярьову та Олексію Діденку.

      За версією слідства, з 2014 по 2017 роки російські депутати надавали матеріальну допомогу представникам проросійських бойовиків Донбасу. А саме ЛДПР неодноразово відправляла бойовикам автомобілі з гуманітарними вантажами.

      Сам Жиріновський заявляв, що кримінальні справи проти нього в Україні – це "спроби політичного переслідування за те, що він називає речі своїми іменами".

      Живуть, не роблячи нічого: печерна саламандра за 7 років не поворухнулася жодного разу
      сьогодні
      4915
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Ілля Кива Володимир Жиріновський Курйозні новини Сексизм Україна – Росія Верховна Рада Журналісти ЗМІ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:15 Я досі не можу наїстися і боюсь спілкуватися з людьми: відверте інтерв'ю з експолоненим (18+)
      Олексій Печій 2860
      сьогодні , 07:01 Пенсії в Україні: кому може не вистачити грошей та що робити
      Юлія Поскробок 4014
      30 січня , 17:45 Красиві та успішні: п’ятірка найпривабливіших покеристок світу – фото
      5815
      3 лютого , 10:00 Чому ви захочете жити в Батумі, а не в Барселоні: переваги інвестицій в нерухомість в Грузії
      2049
      сьогодні , 06:10 Борги за тепло: чи ризикують українці залишитися без опалення
      Інна Жолобович 655
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук