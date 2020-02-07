У "Слузі народу" придумали, як захистити своїх нардепів від "шпигунів": відео

У "Слузі народу" запропонували своїм нардепам озброїтися так званими "антишпигунськими" плівками на телефон. А все для того, аби переписка з їхніх пристроїв не ставала публічною.

Повідомлення про "антишпигунські" плівки у чаті Sluga Speakers New переглядав нардеп від слуги народу Олександр Кабанов. А встиг це зафільмувати журналіст Олексій Липовецький. Відповідне відео опублікував ресурс TK Media.

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Як видно з кадрів, депутати, імовірно, обговорюють листування депутата "слуги народу" Андрія Клочка. Той, зокрема, розповідав, що не дозволив голосувати лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко за законопроєкт про ринок землі. Згодом ця його переписка потрапила в мережу.

Користувачі у чаті припустили, що це листування взяли їхнього чату. Тому запропонували "купити всім антишпигун". Мабуть мовиться про спеціальну плівку на екран телефону, яка приховує зображення від всіх, крім самого користувача телефону. Цікаво, що деякі "слуги народу" були не у захваті від такої ідеї, оскільки це не зовсім надійний захист.

У "Слузі народу" запропонували депутатам купити "антишпигунські" плівки на телефон: дивіться відео

Перед цим переписка нардепа стала публічною 5 лютого. Тоді у мережу просичилося листування представника ОПЗЖ Іллі Киви. Той спілкувався з опальним російським політиком Володимиром Жиріновським. Згодом як у Жиріновського, так і сам Кива інформацію про переписку не підтвердили.