00:14
8 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус від Трампа. Росія для "чистих" росіян
      Вєсті Кремля
      22:07, 7 лютого
      Вєсті UA: Шуфрич пробив дно. Інтимні зустрічі керівника Держмитниці
      Вєсті.UA
      21:50, 7 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      У "Слузі народу" придумали, як захистити своїх нардепів від "шпигунів": відео

      219 Читать новость на русском
      У "Слузі народу" задумалися над додатковим захистом телефонів і запропонували нардепам купити "антишпигунські" плівки (ілюстративне фото) / Фото з відкритих джерел

      У "Слузі народу" запропонували своїм нардепам озброїтися так званими "антишпигунськими" плівками на телефон. А все для того, аби переписка з їхніх пристроїв не ставала публічною.

      Повідомлення про "антишпигунські" плівки у чаті Sluga Speakers New переглядав нардеп від слуги народу Олександр Кабанов. А встиг це зафільмувати журналіст Олексій Липовецький. Відповідне відео опублікував ресурс TK Media.

      Зверніть увагу! "Слуга народу" готує закон для боротьби з анонімними телеграм-каналами

      Як видно з кадрів, депутати, імовірно, обговорюють листування депутата "слуги народу" Андрія Клочка. Той, зокрема, розповідав, що не дозволив голосувати лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко за законопроєкт про ринок землі. Згодом ця його переписка потрапила в мережу.

      Користувачі у чаті припустили, що це листування взяли їхнього чату. Тому запропонували "купити всім антишпигун". Мабуть мовиться про спеціальну плівку на екран телефону, яка приховує зображення від всіх, крім самого користувача телефону. Цікаво, що деякі "слуги народу" були не у захваті від такої ідеї, оскільки це не зовсім надійний захист.

      У "Слузі народу" запропонували депутатам купити "антишпигунські" плівки на телефон: дивіться відео  

      Перед цим переписка нардепа стала публічною 5 лютого. Тоді у мережу просичилося листування представника ОПЗЖ Іллі Киви. Той спілкувався з опальним російським політиком Володимиром Жиріновським. Згодом як у Жиріновського, так і сам Кива інформацію про переписку не підтвердили.

      Війна між Коломойським і Зеленським: якими можуть бути наслідки для України
      7 лютого
      3780
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 7 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      7 лютого , 22:40 Головні новини 7 лютого: Стрілянина у Мукачеві, конфлікт Авакова і Ситника
      Северин Трач 998
      7 лютого , 22:00 Звернення до політичних еліт України. Хто і що штовхає країну до прірви?
      Мирослав Маринович 2140
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      624
      7 лютого , 18:53 Настінні широкі електрокаміни: перевага, відмінність та функції
      299
      7 лютого , 21:55 Росія буде роздавати громадянство: у чому небезпека та як діє решта світу
      Анатолій Максимов 2371
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук