В "Слуге народа" признались, что Саакашвили могут предложить другую должность

Консультации по назначению Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ еще продолжаются.

Об этом "Укринформу" сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура и объяснил, что сейчас однозначной позиции партии по этому поводу нет.

К слову Саакашвили предложили новую должность в Нацсовете реформ, – СМИ

"Пока нет однозначной позиции. Еще продолжаются консультации по этому поводу. Возможно, господину Михаилу предложена другая должность", – сказал нардеп.

Качура также заявил, что он на заседании фракции вносил предложение назначить Саакашвили на должность в Национальном совете реформ или советником президента Украины.

"Приняли ее или нет – это вопрос премьер-министра", – объяснил он.

Что известно о назначении Саакашвили

Владимир Зеленский предложил Михаил Саакашвили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Шмыгаля.

Экс-глава Одесской ОГА также подтвердил, что получил предложение от президента. Политик заявил, что успел поговорить с премьером и готовится представить в Раде свою программу неотложных изменений.

24 апреля Саакашвили встречался с президентской фракцией. Однако, по информации СМИ, ему не удалось убедить "слуг народа" проголосовать за его назначение.

В то же время Грузия предупредила Украину, что назначение Саакашвили может осложнить отношения между странами.



Саакашвили и Украина / Инфографика 24 канала