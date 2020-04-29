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      В "Слуге народа" признались, что Саакашвили могут предложить другую должность

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      Консультации о назначении Саакашвили еще продолжаются
      Консультации о назначении Саакашвили еще продолжаются / 24 канал

      Консультации по назначению Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ еще продолжаются.

      Об этом "Укринформу" сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура и объяснил, что сейчас однозначной позиции партии по этому поводу нет.

      К слову Саакашвили предложили новую должность в Нацсовете реформ, – СМИ

      "Пока нет однозначной позиции. Еще продолжаются консультации по этому поводу. Возможно, господину Михаилу предложена другая должность", – сказал нардеп.

      Качура также заявил, что он на заседании фракции вносил предложение назначить Саакашвили на должность в Национальном совете реформ или советником президента Украины.

      "Приняли ее или нет – это вопрос премьер-министра", – объяснил он.

      Что известно о назначении Саакашвили

      • Владимир Зеленский предложил Михаил Саакашвили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Шмыгаля.
      • Экс-глава Одесской ОГА также подтвердил, что получил предложение от президента. Политик заявил, что успел поговорить с премьером и готовится представить в Раде свою программу неотложных изменений.
      • 24 апреля Саакашвили встречался с президентской фракцией. Однако, по информации СМИ, ему не удалось убедить "слуг народа" проголосовать за его назначение.
      • В то же время Грузия предупредила Украину, что назначение Саакашвили может осложнить отношения между странами.

      саакашвілі
      Саакашвили и Украина / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости Грузии Кабинет Министров Украины Слуга народа Михаил Саакашвили
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