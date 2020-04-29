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      У "Слузі народу" зізнались, що Саакашвілі можуть запропонувати іншу посаду

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      Консультації про призначення Саакашвілі ще тривають
      Консультації про призначення Саакашвілі ще тривають / 24 канал

      Консультації щодо призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ ще тривають.

      Про це Укрінформу повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура та пояснив, що наразі однозначної позиції партії щодо цього немає.

      До слова Саакашвілі запропонували нову посаду у Нацраді реформ, – ЗМІ

      "Поки що немає однозначної позиції. Ще тривають консультації з цього приводу. Можливо, буде пану Михаїлу запропонована інша посада", – сказав нардеп.

      Качура також заявив, що він на засіданні фракції вносив пропозицію призначити Саакашвілі на посаду в Національну раду реформ або радником президента України.

      "Прийняли її чи ні – це питання прем'єр-міністра", – пояснив він.

      Що відомо про призначення Саакашвілі

      • Володимир Зеленський запропонував Міхеїлу Саакашвілі посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ в уряді Шмигаля.
      • Ексглава Одеської ОДА також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.
      • 24 квітня Саакашвілі зустрічався з президентською фракцією. Однак, за інформацією ЗМІ, йому не вдалось переконати "слуг народу" проголосувати за його призначення.
      • Водночас Грузія попередила Україну, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.

      саакашвілі
      Саакашвілі і Україна / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Грузії Кабінет Міністрів України Слуга народу Міхеїл Саакашвілі
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