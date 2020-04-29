У "Слузі народу" зізнались, що Саакашвілі можуть запропонувати іншу посаду
Консультації щодо призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ ще тривають.
Про це Укрінформу повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура та пояснив, що наразі однозначної позиції партії щодо цього немає.
До слова Саакашвілі запропонували нову посаду у Нацраді реформ, – ЗМІ
"Поки що немає однозначної позиції. Ще тривають консультації з цього приводу. Можливо, буде пану Михаїлу запропонована інша посада", – сказав нардеп.
Качура також заявив, що він на засіданні фракції вносив пропозицію призначити Саакашвілі на посаду в Національну раду реформ або радником президента України.
"Прийняли її чи ні – це питання прем'єр-міністра", – пояснив він.
Що відомо про призначення Саакашвілі
- Володимир Зеленський запропонував Міхеїлу Саакашвілі посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ в уряді Шмигаля.
- Ексглава Одеської ОДА також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.
- 24 квітня Саакашвілі зустрічався з президентською фракцією. Однак, за інформацією ЗМІ, йому не вдалось переконати "слуг народу" проголосувати за його призначення.
- Водночас Грузія попередила Україну, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.