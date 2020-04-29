У "Слузі народу" зізнались, що Саакашвілі можуть запропонувати іншу посаду

Консультації щодо призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ ще тривають.

Про це Укрінформу повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура та пояснив, що наразі однозначної позиції партії щодо цього немає.

До слова Саакашвілі запропонували нову посаду у Нацраді реформ, – ЗМІ

"Поки що немає однозначної позиції. Ще тривають консультації з цього приводу. Можливо, буде пану Михаїлу запропонована інша посада", – сказав нардеп.

Качура також заявив, що він на засіданні фракції вносив пропозицію призначити Саакашвілі на посаду в Національну раду реформ або радником президента України.

"Прийняли її чи ні – це питання прем'єр-міністра", – пояснив він.

Що відомо про призначення Саакашвілі

Володимир Зеленський запропонував Міхеїлу Саакашвілі посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ в уряді Шмигаля.

Ексглава Одеської ОДА також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін.

також підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента. Політик заявив, що встиг провести розмову із прем'єром та готується презентувати у Раді свою програму невідкладних змін. 24 квітня Саакашвілі зустрічався з президентською фракцією. Однак, за інформацією ЗМІ, йому не вдалось переконати "слуг народу" проголосувати за його призначення.

Водночас Грузія попередила Україну, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.



Саакашвілі і Україна / Інфографіка 24 каналу