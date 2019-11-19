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      В "Слуге народа" прокомментировали перепалку Зеленского и Тимошенко

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      Роксолана Пидласа / 24 канал

      Нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа рассказала, что фракция абсолютно ничего не теряет после ссоры Зеленского и Тимошенко. Это никак не повлияет на их голосование, ведь "Батькивщина" и раньше не была для "слуг" союзником из-за идеологических разногласий.

      Об этом она отметила в эфире 24 канала. По ее словам, фракция "Слуга народа" говорит со всеми политическими силами.

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      "Мы аргументируем, мы предлагаем им присоединиться к нашим инициативам, но мы не предлагаем никаких материальных выгод. Некоторые соглашаются, потому что понимают, что это их ответственность – например, как было с голосованием об отмене депутатской неприкосновенности", – объяснила Пидласа.

      Она напомнила, что когда "слуги" пришли в парламент, они говорили о том, что не будет так называемых договорняков, и никто не будем менять голосование на должности.

      А Юлия Володимирвина, как говорил президент, приходила к нему и просила назначить ее людей на Государственную продовольственную зерновую компанию и в Государственное агентство по управлению зоной отчуждения. Мы все знаем, что это агентство распоряжается миллиардами гривен технической помощи от наших партнеров. Там большие коррупционные риски. Почему именно на такие должности они хотели обменять год голосования? Давайте это будет риторический вопрос,
      – подчеркнула Пидласа.

      Она добавила, что они общаются с депутатами от "Батькивщины", однако между ними изначально существует идеологический конфилкт.

      "Я бы сказала, что у нас идеологический конфликт, потому что они немного больше в социализм направлены, а мы – больше к рыночной экономике. Поэтому у них очень часто мировоззренческое неприятие наших экономических инициатив. Что касается президентских инициатив, или инициатив, когда нам нужно конституционное большинство – там идут переговоры, конечно, на уровне руководства фракции", – подытожила Пидласа.

      Что известно о перепалке Зеленского и Тимошенко
      Обмен мнениями состоялся 19 ноября. Все началось с сообщения Зеленского о переходе Тимошенко в оппозицию, который она анонсировала накануне. Причина перехода в оппозицию – президент не взял на правящие должности людей, которые ему из собственной команды предлагала лидер "Батькивщины".

      Зеленский написал, что Тимошенко пришла и обещала в течение года голосовать за все законы вместе с "Слугой народа", если ее люди получат определенные должности. Зеленский отказал Тимошенко. "Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе ... Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", – написал Зеленский.

      Тимошенко ответила президенту, вспомнив его концертное прошлое и выступления на корпоративах. Она написала в Фейсбуке: "Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию ... Ну, вы в курсе ... Словом, ждем Вас на корпоративах ... Можно со своим пианино"

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Новости Украины Новости политики ВО Батькивщина Слуга народа
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