Сеть о ссоре Зеленского и Тимошенко: назовите фамилию президента, с которым ужилась Тимошенко

На едкий спор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко активно реагируют пользователи социальных сетей. Интернет-пользователи критикуют как и президента, так и народного депутата.

Что известно о споре Зеленского и Тимошенко

Читайте также: Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Лещенко

Спор вспыхнул 19 ноября из-за статьи Зеленского о переходе Тимошенко в оппозицию, который она анонсировала накануне. Причина перехода в оппозицию – президент не взял на правящие должности людей, которых ему из собственной команды предлагала лидер "Батькивщины".

Зеленский написал на своей странице в фейсбук, что Тимошенко обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа", если люди народного депутата получат определенные должности – "сладкие места". Однако Зеленский отказал Тимошенко.

Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко идет в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе... Но посмотрите, как выглядит сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького",

– написал Зеленский.

Как отреагировала Тимошенко

Лидер "Батькивщины" напомнила президенту его концертное прошлое и выступления на корпоративах. Так, Тимошенко в своем фейсбуке написала, что хотела бы поговорить с Зеленским "о судьбе страны, но он выбрал другой тон".

Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну, вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино,

– заявила Тимошенко.

Узнайте версию Лещенко, почему Тимошенко ушла в оппозицию к Зеленскому

Как на спор реагируют соцсети

Мне все равно, что Зеленский написал Тимошенко, как и наоборот. Я равнодушен к политикам, к их нервным системам: знали, куда шли, а между собой – да пусть хоть с утра до вечера ругаются любыми словами,

– написал украинский журналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев.

"Мне не все равно, что дорога к нелепому, лживому изначально нормандскому формату устлана потерями у наших военных. Ежедневно кто-то гибнет, получает ранения, а мы обсуждаем незначащие глупости и верим в российско-французско-немецкие сказки, или делаем вид, что верим, обманывая себя/других", – добавил журналист.

Как всегда...

кто пытался ее опустить — всегда оказывались притчей во-языцех! pic.twitter.com/hEZ91L2dpP — ♪♫muziko (@mimasmuziko) November 19, 2019

Тимошенко, Порошенко, Ляшко, Турчинов та їм подібні - це люди, які тягнули Україну в болото. За ті роки, коли вони реально могли щось зробити, вони не робили нічого



А тепер, уявіть собі, на всіх налинуло просвітління. Тепер вони радять, як робити краще. Що вам заважало раніше? — Подорожник допоможе (@twiy_PD) November 19, 2019

"Конкурс капитанов квартал проигрывал", – написал в сети фотограф Владислав Мусиенко, проведя аналогию с известным конкурсом в КВН, где капитаны соревнуются в шутках и остроумии.

Можно 1000 раз не любить Зеленского, но то, что против него сейчас консолидируется вся бывшая украинская "элита" (имевшая свой народ вдоль и впоперек 30 лет), о чем то да говорит https://t.co/GOfpn43rcR — Дмитрий (@lion4u_) November 19, 2019

Поклонникам Тимошенко 10% скидка на продукцию "ROSHEN"



Спешите, запасы ограничены. — Чеширский кот (@MFardplrCN1ZgZl) November 19, 2019

А блогер Виктор Трегубов убежден, что сообщение Зеленского о Тимошенко – отвлечение внимания общественности от войны.