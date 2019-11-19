Сеть о ссоре Зеленского и Тимошенко: назовите фамилию президента, с которым ужилась Тимошенко
На едкий спор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко активно реагируют пользователи социальных сетей. Интернет-пользователи критикуют как и президента, так и народного депутата.
Что известно о споре Зеленского и Тимошенко
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Спор вспыхнул 19 ноября из-за статьи Зеленского о переходе Тимошенко в оппозицию, который она анонсировала накануне. Причина перехода в оппозицию – президент не взял на правящие должности людей, которых ему из собственной команды предлагала лидер "Батькивщины".
Зеленский написал на своей странице в фейсбук, что Тимошенко обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа", если люди народного депутата получат определенные должности – "сладкие места". Однако Зеленский отказал Тимошенко.
Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко идет в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе... Но посмотрите, как выглядит сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького",
– написал Зеленский.
Как отреагировала Тимошенко
Лидер "Батькивщины" напомнила президенту его концертное прошлое и выступления на корпоративах. Так, Тимошенко в своем фейсбуке написала, что хотела бы поговорить с Зеленским "о судьбе страны, но он выбрал другой тон".
Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну, вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино,
– заявила Тимошенко.
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Как на спор реагируют соцсети
Мне все равно, что Зеленский написал Тимошенко, как и наоборот. Я равнодушен к политикам, к их нервным системам: знали, куда шли, а между собой – да пусть хоть с утра до вечера ругаются любыми словами,
– написал украинский журналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев.
"Мне не все равно, что дорога к нелепому, лживому изначально нормандскому формату устлана потерями у наших военных. Ежедневно кто-то гибнет, получает ранения, а мы обсуждаем незначащие глупости и верим в российско-французско-немецкие сказки, или делаем вид, что верим, обманывая себя/других", – добавил журналист.
"Конкурс капитанов квартал проигрывал", – написал в сети фотограф Владислав Мусиенко, проведя аналогию с известным конкурсом в КВН, где капитаны соревнуются в шутках и остроумии.
А блогер Виктор Трегубов убежден, что сообщение Зеленского о Тимошенко – отвлечение внимания общественности от войны.