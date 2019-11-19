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      Сеть о ссоре Зеленского и Тимошенко: назовите фамилию президента, с которым ужилась Тимошенко

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      Соцсети отреагировали на перепалку Зеленского и Тимошенко / Коллаж 24 канала

      На едкий спор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко активно реагируют пользователи социальных сетей. Интернет-пользователи критикуют как и президента, так и народного депутата.

      Что известно о споре Зеленского и Тимошенко

      Читайте также: Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Лещенко

      Спор вспыхнул 19 ноября из-за статьи Зеленского о переходе Тимошенко в оппозицию, который она анонсировала накануне. Причина перехода в оппозицию – президент не взял на правящие должности людей, которых ему из собственной команды предлагала лидер "Батькивщины".

      Зеленский написал на своей странице в фейсбук, что Тимошенко обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа", если люди народного депутата получат определенные должности – "сладкие места". Однако Зеленский отказал Тимошенко.

      Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко идет в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе... Но посмотрите, как выглядит сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького",
      – написал Зеленский.

      Как отреагировала Тимошенко

      Лидер "Батькивщины" напомнила президенту его концертное прошлое и выступления на корпоративах. Так, Тимошенко в своем фейсбуке написала, что хотела бы поговорить с Зеленским "о судьбе страны, но он выбрал другой тон".

      Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну, вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино,
      – заявила Тимошенко.

      Узнайте версию Лещенко, почему Тимошенко ушла в оппозицию к Зеленскому

      Как на спор реагируют соцсети

      Мне все равно, что Зеленский написал Тимошенко, как и наоборот. Я равнодушен к политикам, к их нервным системам: знали, куда шли, а между собой – да пусть хоть с утра до вечера ругаются любыми словами,
      – написал украинский журналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев.

      "Мне не все равно, что дорога к нелепому, лживому изначально нормандскому формату устлана потерями у наших военных. Ежедневно кто-то гибнет, получает ранения, а мы обсуждаем незначащие глупости и верим в российско-французско-немецкие сказки, или делаем вид, что верим, обманывая себя/других", – добавил журналист.

       

      "Конкурс капитанов квартал проигрывал", – написал в сети фотограф Владислав Мусиенко, проведя аналогию с известным конкурсом в КВН, где капитаны соревнуются в шутках и остроумии.

      А блогер Виктор Трегубов убежден, что сообщение Зеленского о Тимошенко – отвлечение внимания общественности от войны.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Скандал Верховная Рада Курьезные новости
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