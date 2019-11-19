Мережа про сварку Зеленського і Тимошенко: назвіть прізвище президента, з яким вжилася Тимошенко

На в'їдливу суперечку між Президентом України Володимиром Зеленським та лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко активно реагують користувачі соціальних мереж. Інтернет-користувачі критикують як і президента, так і народну депутатку.

Що відомо про суперечку Зеленського і Тимошенко

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Суперечка спалахнула 19 листопада з допису Зеленського про перехід Тимошенко в опозицію, який вона анонсувала напередодні. Причина переходу в опозицію – президент не взяв на правлячі посади людей, яких йому з власної команди пропонувала лідерка "Батьківщини".

Зеленський написав на своїй фейсбук-сторінці, що Тимошенко обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою народу", якщо люди народної депутатки отримають певні посади – "солодкі місця". Проте Зеленський відмовив Тимошенко.

Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ... Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького",

– написав Зеленський.

Як відреагувала Тимошенко

Лідерка "Батьківщини" пригадала президентові його концертне минуле та виступи на корпоративах. Так, Тимошенко у своєму фейсбуці написала, що хотіла б поговорити з Зеленським "про долю країни, але він обрав інший тон".

Раз на п’ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну, ви в курсі... Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно,

– заявила Тимошенко.

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Як на суперечку реагують соцмережі

Мені все одно, що Зеленський написав Тимошенко, як і навпаки. Я байдужий до політиків, до їхніх нервових системам: знали, куди йшли, а між собою – та хай хоч з ранку до вечора лаються будь-якими словами,

– написав український журналіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв.

"Мені не все одно, що дорога до безглуздого, брехливого спочатку нормандського формату вистелена втратами у наших військових. Щодня хтось гине, отримує поранення, а ми обговорюємо незначущі нісенітниці і віримо в російсько-французько-німецькі казки, або робимо вигляд, що віримо, обманюючи себе/інших", – додав журналіст.

Как всегда...

кто пытался ее опустить — всегда оказывались притчей во-языцех! pic.twitter.com/hEZ91L2dpP — ♪♫muziko (@mimasmuziko) November 19, 2019

Тимошенко, Порошенко, Ляшко, Турчинов та їм подібні - це люди, які тягнули Україну в болото. За ті роки, коли вони реально могли щось зробити, вони не робили нічого



А тепер, уявіть собі, на всіх налинуло просвітління. Тепер вони радять, як робити краще. Що вам заважало раніше? — Подорожник допоможе (@twiy_PD) November 19, 2019

"Конкурс капітанів квартал програв", – написав у мережі фотограф Владислав Мусієнко, провівши аналогію з відомим конкурсом у КВК, де капітани змагаються у жартах та дотепності.

Можно 1000 раз не любить Зеленского, но то, что против него сейчас консолидируется вся бывшая украинская "элита" (имевшая свой народ вдоль и впоперек 30 лет), о чем то да говорит https://t.co/GOfpn43rcR — Дмитрий (@lion4u_) November 19, 2019

Поклонникам Тимошенко 10% скидка на продукцию "ROSHEN"



Спешите, запасы ограничены. — Чеширский кот (@MFardplrCN1ZgZl) November 19, 2019

А блогер Віктор Трегубов переконаний, що допис Зеленського про Тимошенко – відволікання уваги громадськості від війни.