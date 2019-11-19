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      Мережа про сварку Зеленського і Тимошенко: назвіть прізвище президента, з яким вжилася Тимошенко

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      Соцмережі зреагували на перепалку Зеленського і Тимошенко / Колаж 24 каналу

      На в'їдливу суперечку між Президентом України Володимиром Зеленським та лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко активно реагують користувачі соціальних мереж. Інтернет-користувачі критикують як і президента, так і народну депутатку.

      Що відомо про суперечку Зеленського і Тимошенко

      Читайте також: Тимошенко хотіла отримати контроль над Держагентством з управління зоною відчуження, – Лещенко

      Суперечка спалахнула 19 листопада з допису Зеленського про перехід Тимошенко в опозицію, який вона анонсувала напередодні. Причина переходу в опозицію – президент не взяв на правлячі посади людей, яких йому з власної команди пропонувала лідерка "Батьківщини".

      Зеленський написав на своїй фейсбук-сторінці, що Тимошенко обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою народу", якщо люди народної депутатки отримають певні посади – "солодкі місця". Проте Зеленський відмовив Тимошенко.

      Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ... Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького",
      – написав Зеленський.

      Як відреагувала Тимошенко

      Лідерка "Батьківщини" пригадала президентові його концертне минуле та виступи на корпоративах. Так, Тимошенко у своєму фейсбуці написала, що хотіла б поговорити з Зеленським "про долю країни, але він обрав інший тон".

      Раз на п’ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну, ви в курсі... Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно,
      – заявила Тимошенко.

      Дізнайтеся версію Лещенка, чому Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського

      Як на суперечку реагують соцмережі

      Мені все одно, що Зеленський написав Тимошенко, як і навпаки. Я байдужий до політиків, до їхніх нервових системам: знали, куди йшли, а між собою – та хай хоч з ранку до вечора лаються будь-якими словами,
      – написав український журналіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв.

      "Мені не все одно, що дорога до безглуздого, брехливого спочатку нормандського формату вистелена втратами у наших військових. Щодня хтось гине, отримує поранення, а ми обговорюємо незначущі нісенітниці і віримо в російсько-французько-німецькі казки, або робимо вигляд, що віримо, обманюючи себе/інших", – додав журналіст.

       

      "Конкурс капітанів квартал програв", – написав у мережі фотограф Владислав Мусієнко, провівши аналогію з відомим конкурсом у КВК, де капітани змагаються у жартах та дотепності.

      А блогер Віктор Трегубов переконаний, що допис Зеленського про Тимошенко – відволікання уваги громадськості від війни.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Скандал Курйозні новини
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