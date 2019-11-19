Мережа про сварку Зеленського і Тимошенко: назвіть прізвище президента, з яким вжилася Тимошенко
На в'їдливу суперечку між Президентом України Володимиром Зеленським та лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко активно реагують користувачі соціальних мереж. Інтернет-користувачі критикують як і президента, так і народну депутатку.
Що відомо про суперечку Зеленського і Тимошенко
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Суперечка спалахнула 19 листопада з допису Зеленського про перехід Тимошенко в опозицію, який вона анонсувала напередодні. Причина переходу в опозицію – президент не взяв на правлячі посади людей, яких йому з власної команди пропонувала лідерка "Батьківщини".
Зеленський написав на своїй фейсбук-сторінці, що Тимошенко обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою народу", якщо люди народної депутатки отримають певні посади – "солодкі місця". Проте Зеленський відмовив Тимошенко.
Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ... Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького",
– написав Зеленський.
Як відреагувала Тимошенко
Лідерка "Батьківщини" пригадала президентові його концертне минуле та виступи на корпоративах. Так, Тимошенко у своєму фейсбуці написала, що хотіла б поговорити з Зеленським "про долю країни, але він обрав інший тон".
Раз на п’ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну, ви в курсі... Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно,
– заявила Тимошенко.
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Як на суперечку реагують соцмережі
Мені все одно, що Зеленський написав Тимошенко, як і навпаки. Я байдужий до політиків, до їхніх нервових системам: знали, куди йшли, а між собою – та хай хоч з ранку до вечора лаються будь-якими словами,
– написав український журналіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв.
"Мені не все одно, що дорога до безглуздого, брехливого спочатку нормандського формату вистелена втратами у наших військових. Щодня хтось гине, отримує поранення, а ми обговорюємо незначущі нісенітниці і віримо в російсько-французько-німецькі казки, або робимо вигляд, що віримо, обманюючи себе/інших", – додав журналіст.
"Конкурс капітанів квартал програв", – написав у мережі фотограф Владислав Мусієнко, провівши аналогію з відомим конкурсом у КВК, де капітани змагаються у жартах та дотепності.
А блогер Віктор Трегубов переконаний, що допис Зеленського про Тимошенко – відволікання уваги громадськості від війни.