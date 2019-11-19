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      Чекаємо вас на корпоративах, – Тимошенко гостро відповіла Зеленському

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      Тимошенко прокоментувала жарти Зеленського / Колаж 24 Каналу

      Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко з сарказмом відреагувала на слова Володимира Зеленського про її перехід в опозицію та "солодкі посади". Вона пригадала президенту його концертне минуле та виступи на корпоративах.

      Тимошенко у своєму фейсбуці написала, що хотіла б поговорити з Зеленським "про долю країни, але він обрав інший тон".

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      Лідерка "Батьківщини" вирішила наслідувати жартівливий стиль президента і також пригадала йому "одну давню українську традицію".

      Раз на п’ять років деяким українським Президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну ви в курсі... Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно,
      заявила Тимошенко.

      Що ж казав Зеленський про Тимошенко?

      Президент у притаманній йому жартівливій формі відреагував на заяви Тимошенко про її перехід в опозицію та кадрові пропозиції.

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      Зеленський підтвердив, що лідерка "Батьківщини" обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді, якщо її люди отримають певні посади – "солодкі місця". Проте, Зеленський відмовив Тимошенко.

      Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ...
      Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького",
      – казав Зеленський.

      Чому Тимошенко пішла в опозицію?Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко пропонувала Зеленському кадри зі своєї команди одразу після його перемоги у виборах. Усе це відбувалось у рамках реалізації її програми "Нового курсу". Але глава держави не взяв її людей на правлячі посади.

      13 листопада Тимошенко оголосила про перехід в опозицію до правлячої пропрезидентської партії "Слуга народу". Причиною вона назвала прийнятий у першому читанні законопроєкт про продаж сільськогосподарської землі в Україні. 

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко - новини Курйозні новини Президент України Володимир Зеленський
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