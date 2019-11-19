Ждем вас на корпоративах, – Тимошенко остро ответила Зеленскому

Тимошенко в своем фейсбуке написала, что хотела бы поговорить с Зеленским "о судьбе страны, но он выбрали другой тон".
Лидер "Батькивщины" решила подражать шутливому стилю президента и также вспомнила ему "одну давнюю украинскую традицию"
Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино,
– заявила Тимошенко.
Президент в присущей ему шутливой форме отреагировал на заявления Тимошенко о ее переходе в оппозицию и кадровых предложениях.
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Зеленский подтвердил, что лидер "Батькивщины" обещала в течение года голосовать за все законы вместе с "Слугой народа" в Верховной Раде, если ее люди получат определенные должности – "сладкие места". Однако, Зеленский отказал Тимошенко.
Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе...
Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького",
– говорил Зеленский.
Почему Тимошенко ушла в оппозицию?
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предлагала Зеленскому кадры из своей команды сразу после его победы в выборах. Все это происходило в рамках реализации ее программы "Нового курса". Но глава государства не взял ее людей на правящие должности.
13 ноября Тимошенко объявила о переходе в оппозицию к правящей пропрезидентской партии "Слуга народа". Причиной она назвала принятый в первом чтении законопроект о продаже сельскохозяйственной земли в Украине.