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      Ждем вас на корпоративах, – Тимошенко остро ответила Зеленскому

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      Тимошенко прокомментировала шутки Зеленского / Коллаж 24 канала

      Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сарказмом отреагировала на слова Владимира Зеленского о ее переходе в оппозицию и "сладких должностях". Она вспомнила президенту его концертное прошлое и выступления на корпоративах.

      Тимошенко в своем фейсбуке написала, что хотела бы поговорить с Зеленским "о судьбе страны, но он выбрали другой тон".

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      Лидер "Батькивщины" решила подражать шутливому стилю президента и также вспомнила ему "одну давнюю украинскую традицию"

      Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино,
      – заявила Тимошенко.

      Что же говорил Зеленский о Тимошенко?

      Президент в присущей ему шутливой форме отреагировал на заявления Тимошенко о ее переходе в оппозицию и кадровых предложениях.

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      Зеленский подтвердил, что лидер "Батькивщины" обещала в течение года голосовать за все законы вместе с "Слугой народа" в Верховной Раде, если ее люди получат определенные должности – "сладкие места". Однако, Зеленский отказал Тимошенко.

      Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе...
      Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького",
      – говорил Зеленский.

      Почему Тимошенко ушла в оппозицию?
      Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предлагала Зеленскому кадры из своей команды сразу после его победы в выборах. Все это происходило в рамках реализации ее программы "Нового курса". Но глава государства не взял ее людей на правящие должности.

      13 ноября Тимошенко объявила о переходе в оппозицию к правящей пропрезидентской партии "Слуга народа". Причиной она назвала принятый в первом чтении законопроект о продаже сельскохозяйственной земли в Украине.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - новости Курьезные новости Президент Украины Владимир Зеленский
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