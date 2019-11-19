Ждем вас на корпоративах, – Тимошенко остро ответила Зеленскому

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сарказмом отреагировала на слова Владимира Зеленского о ее переходе в оппозицию и "сладких должностях". Она вспомнила президенту его концертное прошлое и выступления на корпоративах.

Тимошенко в своем фейсбуке написала, что хотела бы поговорить с Зеленским "о судьбе страны, но он выбрали другой тон".

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Лидер "Батькивщины" решила подражать шутливому стилю президента и также вспомнила ему "одну давнюю украинскую традицию"

Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино,

– заявила Тимошенко.