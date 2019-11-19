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      Сейчас ей просто не дают сладенького, – Зеленский о Тимошенко и попытках договориться

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      Зеленский рассказал о попытках договориться со стороны Тимошенко / 24 канал

      Владимир Зеленский отреагировал на заявления лидера "Батькивщины" о ее кадровых предложениях, не удержавшись при этом от шутки. Президент подтвердил – Юлия Тимошенко действительно предлагала людей на должности, однако на определенные места.

      Зато Тимошенко обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой Народа" в Верховной Раде, об этом Владимир Зеленский написал на своей фейсбук-странице.

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      "Есть очень давняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко идет в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе, – рассказал он.

      Глава государства отметил, что посмотрел "Свободу слова" на ICTV. Зеленский объяснил, что лидер "Батькивщины" там рассказывала, что предлагала команде президента на разные должности людей, которые "принесут инвестиции".

      Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Так, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой Народа" в Верховной Раде,
      – добавил Зеленский.

      В то же время президент подчеркнул, что "ей отказали, ведь эпоха договорняков закончилась навсегда".

      "Но посмотрите, как выглядит сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", – также написал глава государства.

      Однако не все фейсбук-пользователи оценили "шутку" президента.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батькивщина Президент Украины Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский
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