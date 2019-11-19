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      Зеленський: Тимошенко обіцяла голосувати за всі закони зі "Слугою Народу" в обмін на посади

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      Зеленський розповів про спроби домовитись з боку Тимошенко / 24 канал

      Володимир Зеленський відреагував на заяви лідерки "Батьківщини" про її кадрові пропозиції, не утримавшись при цьому від жарту. Президент підтвердив – Юлія Тимошенко справді пропонувала людей на посади, однак на певні місця.

      Натомість Тимошенко обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді, про це Володимир Зеленський написав на своїй фейсбук-сторінці.

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      "Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ, – розповів він.

      Глава держави зазначив, що подивився "Свободу слова" на ICTV. Зеленський пояснив, що лідерка "Батьківщини" там розповідала, що пропонувала команді президента на різні посади людей, які "принесуть інвестиції".

      Хотів би, щоб усі ми були чесними до кінця. Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді",
      – додав Зеленський.

      Водночас президент наголосив, що "їй відмовили, адже епоха договірняків скінчилася назавжди".

      "Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького", – також написав глава держави.

      Однак не усі фейсбук-користувачі оцінили гумор глави держави. 

      "Жарт так собі, особливо з вуст президента; дивно це читати від людини, яка призначила половину кварталу на "солоденькі" посади"; Аваков просто молодець", – пишукть вони. 

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Президент України ВО Батьківщина
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