У "Слузі народу" прокоментували суперечку Зеленського і Тимошенко

Нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа розповіла, що фракція абсолютно нічого не втрачає після сварки Зеленського і Тимошенко. Це ніяк не вплине на їх голосування, адже "Батьківщина" і раніше не була для "слуг" союзником через ідеологічні розбіжності.

Про це вона зазначила в ефірі 24 каналу. За її словами, фракція "Слуга народу" говорить з усіма політичними силами.

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"Ми аргументуємо, ми пропонуємо їм долучитися до наших ініціатив, але ми не пропонуємо жодних матеріальних вигод. Деякі погоджуються, тому що розуміють, що це їхня відповідальність – наприклад, як було з голосуванням про скасування депутатської недоторканності", – пояснила Підласа.

Вона нагадала, що коли "слуги" прийшли в парламент, вони говорили про те, що не буде так званих договорняків, і ніхто не будемо міняти голосування на посади.

А Юлія Володимирвіна, як казав президент, приходила до нього і просила призначити їй людей на Державну продовольчу зернову компанію та на Державне агентство по управлінню зоною відчуження. Ми всі знаємо, що це агентство розпоряджається мільярдами гривень технічної допомоги від наших партнерів. Там великі корупційні ризики. Чому саме на такі посади вони хотіли обміняти рік голосування? Давайте це буде риторичне питання,

– підкреслила Підласа.

Вона додала, що вони спілкуються з депутататми від "Батьківащини", однак між ними від початку існує ідеологічний конфілкт.

"Я би сказала, що в нас ідеологічний конфлікт, тому що вони трішки більше в соціалізм спрямовані, а ми – більше до ринкової економіки. Тому в них дуже часто світоглядне несприйняття наших економічних ініціатив. Що стосується президентських ініціатив, або ініціатив, коли нам потрібна конституційна більшість – там ідуть переговори, звісно, на рівні керівництва фракцїі", – підсумувала Підласа.

Що відомо про суперечку Зеленського і ТимошенкоСуперечка відбулася 19 листопада. Все почалося з допису Зеленського про перехід Тимошенко в опозицію, який вона анонсувала напередодні. Причина переходу в опозицію – президент не взяв на правлячі посади людей, яких йому з власної команди пропонувала лідерка "Батьківщини".



Зеленський написав, що Тимошенко прийшла та обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою народу", якщо її люди отримають певні посади. Зеленський відмовив Тимошенко."Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ... Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького", – написав Зеленський.



Тимошенко відповіла президентові, пригадавши його концертне минуле та виступи на корпоративах. Вона написала у фейсбуці: "Раз на п’ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну, ви в курсі... Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно"