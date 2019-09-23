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      В "Слуге народа" прокомментировали политический скандал в США с участием Украины

      104 Читати новину українською
      Евгения Кравчук
      Евгения Кравчук / 24 канал

      Украина и США оказались в эпицентре громкого политического скандала из-за разговора Трампа с Зеленским, определенные моменты которой расценивают как возможное вмешательство в американские президентские гонки. Офис Президента и сам Зеленский не комментировали ситуацию.

      Народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в прямом эфире 24 канала заявила, что также присоединяется к своим коллегам и пока по этому поводу хранит молчание.

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      "Очевидно, я присоединюсь к коллегам из офиса Президента и МИД. Не стоит что-то комментировать, собственно, до встречи (Зеленского с Трампом – 24 канал)", – подчеркнула нардеп.

      Она напомнила, что встреча состоится 25 сентября.

      Мы о результатах из-за разницы во времени узнаем утром 26 сентября. Я напомню, что это не является на самом деле официальным визитом в Штаты, это происходит в рамках участия в 74-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится несколько дней,
      – подчеркнула Кравчук.

      По ее словам, запланированы двусторонняя встреча Зеленского и Трампа, выступление президента Украины на дебатах на генеральной сессии, ряд двусторонних встреч с Генсеком НАТО, Генсеком ООН, и с премьер-министрами европейских стран – в частности, Чехии, Нидерландов, Италии – и встреча с президентом Румынии. "Также будет встреча с украинской общиной – собственно, с этого и начнется, это будет первый пункт", – добавила нардеп.

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      Что известно об украинском скандале в США
      Тема одного телефонного разговора Трампа заинтересовала американскую разведку. Работник спецслужбы тайно подал жалобу своему руководству, в котором говорилось об обещании Трампа одному из президентов. Позже издание The Washington Post написало, что речь шла о президенте Украины Зеленскогом.

      Тема диалога президентов, вероятно, была о восстановлении антикоррупционного расследования по делу газовой компании "Буризма", где замешан сын Джо Байдена – прямого конкурента Трампа на выборах.

      С 2014 года Гантер Байден был в руководстве скандальной компании бывшего министра экологии времен Януковича – Николая Злочевского. На экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа.

      Жалоба поступила к генинспектору еще в августе. Недавно конгрессмены нашли связь между телефонным разговором с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины.

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      Теги: Дональд Трамп Новости США Новости Украины Новости политики Слуга народа Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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