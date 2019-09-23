У "Слузі народу" прокоментували політичний скандал у США за участі України

Україна та США опинилися в епіцентрі гучного політичного скандалу через розмову Трампа із Зеленським, певні моменти з якої розцінюють як можливе втручання в американські президентські перегони. Наразі Офіс Президента і сам Зеленський не коментували ситуацію.

Народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в прямому ефірі 24 каналу заявила, що також доєднується до своїх колег і наразі з цього приводу зберігатиме мовчання.

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"Очевидно, я доєднаюся до колег з Офісу Президента та МЗС. Не варто щось коментувати, власне, до зустрічі (Зеленського з Трампом – 24 канал)", – наголосила нардепка.

Вона нагадала, що зустріч відбудеться 25 вересня.

Ми про результати через різницю в часі дізнаємося вранці 26 вересня. Я нагадаю, що це не є насправді офіційним візитом у Штати, це відбувається в рамках участі у 74-й сесій Генеральної Асамблеї ООН, яка триватиме кілька днів,

– підкреслила Кравчук.

За її словами, заплановані двостороння зустріч Зеленського і Трампа, виступ президента України на дебатах на генеральній сесії, низка двосторонніх зустрічей із Генсеком НАТО, Генсеком ООН, і з прем'єр-міністрами європейських країн – зокрема, Чехії, Нідерландів, Італії – і зустріч з президентом Румунії. "Також буде зустріч з українською громадою – власне, з цього і почнеться, це буде перший пункт", – додала нардепка.

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Що відомо про український скандал у США Тема одної телефонної розмови Трампа зацікавала американську розвідку. Працівник спецслужби таємно подав скаргу до свого керівництва, у якій ішлося про обіцянку Трампа одному з президентів. Згодом видання The Washington Post написало, що йшлося про президента України Зеленського.



Тема діалогу прехидентів, ймовірно, була про поновлення антикорупційного розслідування у справі газової компанії "Бурізма", де замішаний син Джо Байдена – прямого конкурента Трампа на виборах.



З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії колишнього міністра екології часів Януковича – Миколи Злочевського. На екс-чиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу.



Скарга надійшла до генінспектора ще у серпні. Нещодавно конгресмени знайшли зв'язок між телефонною розмовою з Зеленським і затримкою у видачі військової допомоги для України.