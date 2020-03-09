В "Слуге народа" рассказали, что ищут замену Авакову
Замглавы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что они ищут замену министру внутренних дел Арсену Авакову.
Для начала во фракции планируют найти заместителя министру. Об этом Кравчук рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".
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По ее словам, заместитель сможет набраться опыта и впоследствии заменить Авакова.
Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра – то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют предварительные увольнения,
– подчеркнула Кравчук.
Она добавила, что МВД – слишком сложное министерство, чтобы предложить туда человека без опыта.
"Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно – и это правда – до сих пор нет кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке", – пояснила заместитель главы фракции "Слуга народа".
Смотрите видео полного интервью с Евгенией Кравчук:
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