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      В "Слуге народа" рассказали, что ищут замену Авакову

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      Замглавы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что они ищут замену министру внутренних дел Арсену Авакову.

      Для начала во фракции планируют найти заместителя министру. Об этом Кравчук рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".

      Первую часть интервью с Евгенией Кравчук читайте здесь О новом составе Кабмина и скандальном заявлении Шмыгаля по Крыму: интервью с заместителем Арахамии

      По ее словам, заместитель сможет набраться опыта и впоследствии заменить Авакова.

      Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра – то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют предварительные увольнения,
      – подчеркнула Кравчук.

      Она добавила, что МВД – слишком сложное министерство, чтобы предложить туда человека без опыта.

      "Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно – и это правда – до сих пор нет кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке", – пояснила заместитель главы фракции "Слуга народа".

      Смотрите видео полного интервью с Евгенией Кравчук:

      Вторую часть интервью с Кравчук читайте здесь: О переговорах с МВФ и скандальной группе Коломойского

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      Автор: Елена Трибушная, Дмитрий Гнап
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Слуга народа Министерство внутренних дел Арсен Аваков
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