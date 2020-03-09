09:27
9 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ

      У "Слузі народу" розповіли, що шукають заміну Авакову

      - Читать новость на русском
      Арсен Аваков / Getty Images

      Заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що вони шукають заміну міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

      Для початку у фракції планують знайти заступника міністру. Про це Кравчук розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".

      Першу частину інтерв'ю з Євгенією Кравчук читайте тут Про новий склад Кабміну і скандальну заяву Шмигаля щодо Криму: інтерв'ю з заступницею Арахамії

      За її словами, заступник зможе набратися досвіду і згодом замінити Авакова.

      Ми вирішили так: запропонуємо заступника, і якщо ця людина виросте і ми будемо розуміти, що він зможе замінити міністра – то вічних людей немає ніде. Свідчать попередні звільнення,
      – підкреслила Кравчук.

      Вона додала, що МВС – занадто складне міністерство, щоб запропонувати туди людину без досвіду. 

      "Будемо реалістично дивитися на ситуацію. МВС – це настільки складне міністерство, що запропонувати нове обличчя без досвіду… Інших шансів може не бути, бо це безпека людей. Це 300 тисяч особового складу. Є запитання до пана Авакова: і щодо поліції, і, очевидно, щодо інших моментів. Очевидно – і це правда – немає досі кандидата у Володимира Зеленського, який би повноцінно міг гарантувати, що все буде гаразд", – пояснила заступниця голови фракції "Слуга народу".

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Євгенією Кравчук:

      Другу частину інтерв'ю з Кравчук читайте тут: Про перемовини з МВФ та скандальну групу Коломойського

      Обвал готелю з хворими на коронавірус: кількість загиблих зросла до 10: фото, відео
      сьогодні
      Автор: Олена Трибушна, Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Слуга народу Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:02 Тарас Шевченко: Кобзар, про якого не розповідали у школі
      Євгенія Мазур
      сьогодні , 08:40 Диктатура Мінцифри: дискримінація IT-розробників?
      Олекса Коба
      сьогодні , 08:02 Суд у Гаазі щодо MH17: кого звинувачують та як буде проходити процес
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 08:01 Українці в Німеччині: скільки заробляють, витрачають та де шукають роботу
      Юлія Поскробок
      8 березня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: істерія щодо коронавірусу в Чернівцях, "вічний" Аваков і 8 березня
      Северин Трач
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук