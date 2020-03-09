У "Слузі народу" розповіли, що шукають заміну Авакову

Заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що вони шукають заміну міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Для початку у фракції планують знайти заступника міністру. Про це Кравчук розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".

Першу частину інтерв'ю з Євгенією Кравчук читайте тут Про новий склад Кабміну і скандальну заяву Шмигаля щодо Криму: інтерв'ю з заступницею Арахамії

За її словами, заступник зможе набратися досвіду і згодом замінити Авакова.

Ми вирішили так: запропонуємо заступника, і якщо ця людина виросте і ми будемо розуміти, що він зможе замінити міністра – то вічних людей немає ніде. Свідчать попередні звільнення,

– підкреслила Кравчук.

Вона додала, що МВС – занадто складне міністерство, щоб запропонувати туди людину без досвіду.

"Будемо реалістично дивитися на ситуацію. МВС – це настільки складне міністерство, що запропонувати нове обличчя без досвіду… Інших шансів може не бути, бо це безпека людей. Це 300 тисяч особового складу. Є запитання до пана Авакова: і щодо поліції, і, очевидно, щодо інших моментів. Очевидно – і це правда – немає досі кандидата у Володимира Зеленського, який би повноцінно міг гарантувати, що все буде гаразд", – пояснила заступниця голови фракції "Слуга народу".

Дивіться відео повного інтерв'ю з Євгенією Кравчук: