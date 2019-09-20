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      В "Слуге народа" рассказали, когда проголосуют за проваленный законопроект о прослушке нардепов

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      Когда проголосуют за проваленный законопроект о прослушке нардепов
      Когда проголосуют за проваленный законопроект о прослушке нардепов / 24 канал

      19 сентября нардепы провалили голосование за законопроект о прослушке и обыски народных избранников. "Слуга народа" утром 20 сентября собрала совещание фракции, чтобы обсудить этот вопрос.

      Депутат "Слуги народа" Галина Янченко в комментарии 24 каналу рассказала, что на самом деле фракция поддерживает изменения в законе.

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      Я лично считаю, что этот законопроект правильный и позже наша фракция его поддержит,
      – сказала Янченко.

      Депутат добавила, что изменения Уголовно-процессуального кодекса вносят ряд очень позитивных норм. В частности, это независимое прослушивание для НАБУ, которое поддерживают эксперты, общественные активисты и "вообще все здоровые силы".

      Янченко напомнила, что этим самым законопроектом отменяются уже "такие эпические и известные правки Лозового".

      Сейчас профильный комитет сможет доработать законопроект, затем его вернут на пленарное заседание и надеюсь, что он будет поддержан,
      сказала депутат.

      Кстати, депутатам "Слуги народа" устроили разнос за проваленный 19 сентября законопроект о прослушке и обыске народных избранников.

      Депутат "Слуги народа" Галина Янченко рассказала, когда нардепы проголосуют за законопроект о прослушке и обыске народных депутатов: видео

       

      Какие изменения предусматривает этот законопроект?

      • Из Уголовного процессуального кодекса и закона о статусе народного депутата предлагают забрать нормы, запрещающие без согласия Верховной Рады осуществлять обыск нардепа, осматривать его личные вещи и багаж, транспорт, жилые и служебные помещения.
      • Отмена "поправок Лозового". Они касались сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжаловать уведомление о подозрении и тому подобного.
      • Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований получат право самостоятельно проводить прослушивание во время негласных следственных и розыскных действий.

      Почему Рада провалила голосование?
      Верховная Рада 19 сентября отправила на повторное второе чтение законопроект об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс. Такое решение поддержали 242 народных депутата.

      Перед этим между депутатами произошел конфликт. Спикер Совета Дмитрий Разумков дважды останавливал голосование за принятие законопроекта в целом. Депутаты от оппозиционных фракций заявили, что второй раз глава ВР сделал это слишком поздно, ведь система "Рада" успела зафиксировать результат – 196 голосов.

      Однако, Разумков заявил, что остановил голосование до того, как закончился отсчет. После этого народные избранники отправили законопроект на повторное второе чтение.

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      Автор: Анна Калюжная, Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Законодательство НАБУ Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
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