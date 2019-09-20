20:19
20 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман хотів прогнати демона Путіна. РФ захоплює космос
      Вєсті Кремля
      21:25, 19 вересня
      Вєсті.UA: Савченко мітить в ОПЗЖ до Медведчука? Попка-дурак Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, сьогодні
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА

      У "Слузі народу" розповіли, коли проголосують за провалений законопроєкт про прослушку нардепів

      292 Читать новость на русском
      Коли проголосують за провалений законопроєкт про прослушку нардепів
      Коли проголосують за провалений законопроєкт про прослушку нардепів / 24 канал

      19 вересня нардепи провалили голосування за законопроєкт про прослушку та обшуки народних обранців. "Слуга народу" вранці 20 вересня зібрала нараду фракції, щоб обговорити це питання.

      Депутатка "Слуги народу" Галина Янченко у коментарі 24 каналу розповіла, що насправді фракція підтримує зміни до закону.

      Читайте також: Кого зможуть прослуховувати ДБР і НАБУ та нащо скасовувати "правки Лозового": пояснення нардепа

      Я особисто вважаю, що цей законопроєкт правильний і пізніше наша фракція його підтримає,
      – сказала Янченко.

      Депутатка додала, що зміни Кримінально-процесуального кодексу вносяться ряд дуже позитивних норм. Зокрема, це незалежне прослуховування для НАБУ, яке підтримують експерти, громадські активісти і "взагалі всі здорові сили".

      Янченко нагадала, що цим самим законопроєктом скасовуються вже "такі епічні і відомі правки Лозового".

      Зараз профільний комітет зможе доопрацювати законопроєкт, потім його повернуть на пленарне засідання і сподіваюся, що він буде підтриманий,
      – сказала депутатка.

      До речі, депутатам "Слуги народу" влаштували прочуханку за провалений 19 вересня законопроєкт про прослушку та обшуки народних обранців.

      Депутатка "Слуги народу" Галина Янченко розповіла, коли нардепи проголосують за законопроєкт про прослушку та обшуки народних обранців: відео

       

      Які зміни передбачає цей законопроєкт?

      • Із Кримінального процесуального кодексу та закону про статус народного депутата пропонують забрати норми, що забороняють без згоди Верховної Ради здійснювати обшук нардепа, оглядати його особисті речі та багаж, транспорт, житлові і службові приміщення.
      • Скасування "правок Лозового". Вони стосувалися строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру тощо.
      • Національне антикорупційне бюро та Державне бюро розслідувань отримають право самостійно проводити прослуховування під час негласних слідчих та розшукових дій.

      Чому Рада провалила голосування?Верховна Рада 19 вересня відправила на повторне друге читання законопроєкт про зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Таке рішення підтримали 242 народні депутати.

      Перед цим між депутатами стався конфлікт. Спікер Ради Дмитро Разумков двічі зупиняв голосування за ухвалення законопроєкту в цілому. Депутати від опозиційних фракцій заявили, що вдруге глава ВР зробив це занадто пізно, адже система "Рада" встигла зафіксувати результат – 196 голосів.

      Проте, Разумков заявив, що зупинив голосування до того, як закінчився відлік. Після цього народні обранці відправили законопроєкт на повторне друге читання.

      blog_ava
      56-річна Демі Мур розповіла, що Ештон Катчер схилив її до групового сексу, а потім двічі зрадив
      сьогодні
      6643
      Автор: Анна Калюжна, Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Державне бюро розслідувань НАБУ Верховна Рада Законодавство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження
      сьогодні , 20:05 Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження
      Ірина Поліщук 205
      Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
      сьогодні , 18:00 Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
      Анастасія Кушпіт 294
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      10 вересня , 15:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Ігри Нескорених: все, що треба знати про потужні змагання ветеранів
      сьогодні , 17:30 Ігри Нескорених: все, що треба знати про потужні змагання ветеранів
      Леонід Остальцев 101
      Що робити, аби ваш ветеран не став новим "мінером": поради психологів
      сьогодні , 17:30 Що робити, аби ваш ветеран не став новим "мінером": поради психологів
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук