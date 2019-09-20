У "Слузі народу" розповіли, коли проголосують за провалений законопроєкт про прослушку нардепів

19 вересня нардепи провалили голосування за законопроєкт про прослушку та обшуки народних обранців. "Слуга народу" вранці 20 вересня зібрала нараду фракції, щоб обговорити це питання.

Депутатка "Слуги народу" Галина Янченко у коментарі 24 каналу розповіла, що насправді фракція підтримує зміни до закону.

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Я особисто вважаю, що цей законопроєкт правильний і пізніше наша фракція його підтримає,

– сказала Янченко.

Депутатка додала, що зміни Кримінально-процесуального кодексу вносяться ряд дуже позитивних норм. Зокрема, це незалежне прослуховування для НАБУ, яке підтримують експерти, громадські активісти і "взагалі всі здорові сили".

Янченко нагадала, що цим самим законопроєктом скасовуються вже "такі епічні і відомі правки Лозового".

Зараз профільний комітет зможе доопрацювати законопроєкт, потім його повернуть на пленарне засідання і сподіваюся, що він буде підтриманий,

– сказала депутатка.

До речі, депутатам "Слуги народу" влаштували прочуханку за провалений 19 вересня законопроєкт про прослушку та обшуки народних обранців.

Депутатка "Слуги народу" Галина Янченко розповіла, коли нардепи проголосують за законопроєкт про прослушку та обшуки народних обранців: відео

Які зміни передбачає цей законопроєкт?

Із Кримінального процесуального кодексу та закону про статус народного депутата пропонують забрати норми, що забороняють без згоди Верховної Ради здійснювати обшук нардепа, оглядати його особисті речі та багаж, транспорт, житлові і службові приміщення.

Скасування "правок Лозового". Вони стосувалися строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру тощо.

Національне антикорупційне бюро та Державне бюро розслідувань отримають право самостійно проводити прослуховування під час негласних слідчих та розшукових дій.

Чому Рада провалила голосування?Верховна Рада 19 вересня відправила на повторне друге читання законопроєкт про зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Таке рішення підтримали 242 народні депутати.



Перед цим між депутатами стався конфлікт. Спікер Ради Дмитро Разумков двічі зупиняв голосування за ухвалення законопроєкту в цілому. Депутати від опозиційних фракцій заявили, що вдруге глава ВР зробив це занадто пізно, адже система "Рада" встигла зафіксувати результат – 196 голосів.



Проте, Разумков заявив, що зупинив голосування до того, як закінчився відлік. Після цього народні обранці відправили законопроєкт на повторне друге читання.